Olimpia 0-0 Marathón: EN VIVO y ONLINE el partido por la final de vuelta del Apertura 2025 de la Liga Nacional

Llegó el momento de la verdad para Olimpia y Marathón. Después de haber empatado 2-2 en una vibrante final de ida, les toca volver a cruzarse en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa para definir al campeón del Torneo Apertura 2025 del fútbol hondureño.
El reglamento de la Liga Nacional es claro con respecto a la definición: si la paridad en el global persiste al final de los 90 minutos, habrá tiempos extra. Y en caso de ser necesario, se recurrirá a lanzamientos desde el punto penal como última instancia. El gol de visitante no servirá como criterio de desempate.
En el centenario de su fundación, los Verdolagas buscarán dar un golpe histórico y conquistar su décimo título local. Mientras que los Albos anhelan ganar la 40 para seguir ampliando su dominio en Honduras y equiparar a Saprissa de Costa Rica a nivel centroamericano.