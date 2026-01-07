Olimpia 0-0 Marathón: EN VIVO y ONLINE el partido por la final de vuelta del Apertura 2025 de la Liga Nacional

En Fútbol Centroamérica le traemos todos los detalles de la gran final de la Liga Nacional , que ya comienza a palpitarse en el Estadio Nacional con la presencia de los primeros aficionados y también en sus alrededores.

El partido definitorio entre Olimpia y Marathón se juega hoy, miércoles 7 de enero, a las 7:00 p.m. de Honduras. La transmisión estará a cargo de Deportes TVC .

La delegación, comandada por Pablo Lavallén, hace su ingreso al reducto con la baja confirmada del carrilero panameño Iván Anderson por lesión .

En diálogo con TVC, el presidente de Olimpia pronosticó un trámite lleno de emociones como el de la ida: "Creo que va a ser un partido similar, abierto . Marathón a pesar de jugar de visita, por el sistema del profesor Pablo Lavallén, va a salir a la ofensiva. Va a ser un juego vistoso, con muchos goles y ambos equipos saldrán con ese deseo de anotar lo más pronto posible".

El 30 de agosto, los dos equipos se vieron las caras por primera vez en este Apertura 2025 y Marathón se impuso 2-0 en casa . Pero el 23 de noviembre, Olimpia tuvo su revancha en la jornada 18 y ganó 3-2 .

"El empate (de la ida) fue importante. Siempre ir a jugar de visita es complicado y más cuando vas a enfrentar a un gran equipo como lo es Marathón, que ha hecho las cosas muy bien. Pero nosotros somos un equipo con recorrido, experiencia y sabemos cómo manejar estas situaciones . La lleva quedó abierta y esperamos en nuestra casa, con nuestra gente, conseguir el equipo", le dijo Arboleda a TVC. Y cuando le preguntaron si Olimpia saldrá a jugar de la misma forma, respondió: "Sorpresa" .

En diálogo con TVC, el goleador de los sampedranos dio su sentir del cruce definitorio: "Nos sentimos muy bien, contentos, hemos luchado ambos equipos para disputar esta gran final. Me siento muy bendecido, primero por dios y por mis compañeros, así que venimos concentrados sabiendo lo que tenemos que hacer (...) Tengo un muy lindo recuerdo de la última vez que disputé una final en el Nacional. Esperemos que esta vez no sea la excepción ".

Después de realizar el calentamiento en el terreno de juego del Estadio Nacional, ambos equipos están en sus respectivos vestuarios alistando los últimos detalles.

18:50hs Ya no cabe un alfiler en el Nacional: ¿Llegará la 40 o la 10?

Los oncenos saltaron a la cancha y, con una mano en el corazón, vibran este emotivo momento. Ya comienza la fiesta grande del fútbol hondureño.

90 minutos separan de la gloria a Olimpia y Marathón, que ganó el saque inicial.

Clinton Bennett encontró una bola suelta en el área tras un tiro de esquina de "Mango" Sánchez, pero su remate se fue muy alto. Avisan los Albos.

El disparo de tiro libre de Alexy Vega cae en las manos del portero olimpista, que controla la esférica sin problemas.

"Mango" Sánchez desbordó a pura velocidad por el carril izquierdo y envió un centro atrás que Edwin Rodríguez conectó de primera desde fuera del área, pero sin dirección. Lejos.

Se repite la fórmula, esta vez desde un córner: Sánchez buscó a Rodríguez lejos del área y su remate de volea se fue ancho.

Alexy Vega sacó un zurdazo desde más de 30 metros, que pasó lejos del arco de Olimpia.

De esa infracción, llegó un centro-remate potente de Jorge Álvarez que César Samudio rechazó con los puños. En su afán de despejar, chocó con su compañero Martínez.

Llegó el momento de la verdad para Olimpia y Marathón. Después de haber empatado 2-2 en una vibrante final de ida, les toca volver a cruzarse en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa para definir al campeón del Torneo Apertura 2025 del fútbol hondureño.

El reglamento de la Liga Nacional es claro con respecto a la definición: si la paridad en el global persiste al final de los 90 minutos, habrá tiempos extra. Y en caso de ser necesario, se recurrirá a lanzamientos desde el punto penal como última instancia. El gol de visitante no servirá como criterio de desempate.

En el centenario de su fundación, los Verdolagas buscarán dar un golpe histórico y conquistar su décimo título local. Mientras que los Albos anhelan ganar la 40 para seguir ampliando su dominio en Honduras y equiparar a Saprissa de Costa Rica a nivel centroamericano.