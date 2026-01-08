Todo Alajuelense en vilo por la respuesta que llega desde Olimpia por Jorge Álvarez: “Hay posibilidad de que…”

En los últimos días se ha conversado mucho sobre la posibilidad de que el mediocampista Jorge Álvarez de Olimpia, pueda reforzar a la Liga Deportiva Alajuelense.

Recordemos que Olimpia viene de conquistar su título número 40 luego de vencer este miércoles 1-0 (3-2 en el global) a Marathón después de disputar el segundo encuentro de la final del Torneo Apertura.

ver también Alajuelense recibe la respuesta que tanto necesitaba saber de Olimpia en el mercado de fichajes: “Se le brindará la oportunidad”

¿Cuál fue la respuesta que llegó desde Olimpia por Jorge Álvarez?

Antes de que se disputara dicha final ante Marathón, el presidente del Club Olimpia, Rafael Villeda, fue contundente para hablar sobre la situación contractual de Jorge Álvarez.

“En el caso de Álvarez he tenido conversaciones con él, todavía tiene contrato vigente por más de un año. En lo personal no hemos recibido ninguna propuesta o algún interés, pero una vez terminado el torneo ya se podrán dar a conocer si hay posibilidad de que salgan algunos jugadores“, fueron las palabras del presidente de Olimpia, Rafael Villeda para TVC en la previa de la final.

Rafael Villeda – Presidente de Olimpia

Si bien dejó claro que hasta el momento no han recibido ninguna oferta y que el jugador todavía tiene contrato por más de un año, también dejó abierta la posibilidad de que luego de este torneo donde acaban de conquistar el título 40, podría existir la chance de que salgan elementos de la plantilla.

Publicidad

Publicidad

No hay planes de salida

Por otro lado, de acuerdo con el periodista Julio César Cruz, la directiva del Olimpia no contempla actualmente la salida de Jorge Álvarez hacia ningún club de la región centroamericana, rechazando categóricamente cualquier posibilidad de préstamo.

Según la información compartida por Cruz, el club hondureño solo consideraría una transferencia definitiva, tasando al mediocampista en una cifra mínima de 500 mil dólares.

Publicidad

“Olimpia no tiene planificado las salidas de Jorge Álvarez ni Jorge Benguché, quienes han tenido interés desde Costa Rica. La directiva no aceptará que vayan a algún club centroamericano y menos a préstamo, solo venta“, afirmó el periodista.

Publicidad

Jorge Álvarez – Olimpia

Publicidad

Además dejó claro que el objetivo prioritario de la institución sería mantener a sus piezas clave para enfrentar compromisos internacionales de alto nivel, como la Liga de Campeones de Concacaf frente al América y el próximo torneo centroamericano.