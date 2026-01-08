Preocupación en Alajuelense: figura manuda será sometido a una intervención en su columna

La calma posterior al título del Apertura 2025 se vio alterada en Liga Deportiva Alajuelense por una noticia que genera inquietud en el entorno rojinegro. Justo cuando el equipo se prepara para iniciar el Clausura 2026 con la ilusión de defender la corona, una de sus figuras deberá pasar por un procedimiento médico que lo mantendrá bajo observación.

La Liga viene de cerrar un semestre soñado, con la tan esperada Liga 31 en el bolsillo y un plantel que, bajo la conducción de Óscar Ramírez, mostró solidez y jerarquía. Sin embargo, el arranque del nuevo torneo también trae desafíos fuera de la cancha, especialmente en el plano físico de algunos jugadores clave.

¿Cuál es la figura de Alajuelense que pasará por el quirófano?

Según informó el periodista Kevin Jiménez, Joel Campbell será sometido este viernes a un procedimiento médico en su columna. La noticia encendió las alarmas entre los aficionados, aunque desde el entorno manudo llaman a la calma. De acuerdo con la información revelada, no se trata de una situación grave, pero sí requiere una intervención para corregir el problema y evitar que se complique a futuro.

“La recuperación será pendiente de evolución”, explicó Jiménez, dejando claro que el cuerpo médico evaluará día a día la respuesta del atacante tras el procedimiento. Por ahora, no hay un plazo definido para su regreso a la competencia, lo que abre un signo de interrogación sobre su disponibilidad en las primeras jornadas del Clausura 2026.

Joel Campbell será intervenido en su columna.

Campbell es una de las piezas de mayor experiencia y jerarquía del plantel rojinegro, por lo que cualquier ausencia no pasa desapercibida. En Alajuelense confían en que el procedimiento sea exitoso y que el jugador pueda volver a plenitud lo antes posible, aunque sin apresurar tiempos.

Mientras tanto, el Machillo Ramírez y su cuerpo técnico deberán estar atentos a la evolución del delantero, en un inicio de torneo donde cada detalle cuenta y donde la Liga busca arrancar con el pie derecho la defensa de su título.