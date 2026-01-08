Olímpia junto a Alajuelense: la noticia que Concacaf ya le confirmó al León tras ganar la 40 en Honduras

Olimpia superó a Marathón en la gran final de la Liga Nacional de Honduras. Así levantó su título número 40. Dicha celebración llegó con un premio doble para la institución, que realza el comienzo de su temporada. Podría ser un gran 2026.

El Viejo León quedó como uno de los seis campeones centroamericanos. Así dio por confirmada su participación en la ansiada Copa Centroamericana 2026. Toda la afición infló el pecho de felicidad al conocer la noticia. Buen inicio de camino.

El global de 3-2 llevó a que el cuadro merengue superase a su rival, contra quien había empatado 2-2 en el enfrentamiento inicial. Lograron pararse en el escalón de Liga Deportiva Alajuelense, tricampeón de la máxima cita de la Concacaf.

ver también Ganó la 40 y seis títulos más, pero no seguirá en Olimpia a petición de Eduardo Espinel: “Agente libre”

Olimpia logró su clasificación a la Copa Centroamericana 2026 con Alajuelense

Justamente, fue la Liga Deportiva Alajuelense el club que eliminó a Olimpia en las semifinales de la Copa Centroamericana 2025. La posibilidad de tomarse una revancha es una gran motivación para el equipo de cara a esta misma temporada.

Es sabido que Eduardo Espinel y la junta directiva apuntarán a ese trofeo a partir del mes de julio, para poder cumplir el sueño de sumarlo a su vitrina. Honduras tiene un total de tres plazas para la competencia. Las dos restantes son para el campeón del Clausura y el mejor clasificado de tabla acumulada no campeón.

ver también Mientras Olimpia ganó la Copa 40, Motagua recibió el peor golpe desde Costa Rica en el mercado de fichajes

Al igual que El Viejo León, otras cinco instituciones ya tienen sellado su boleto al certamen. Estos son Antigua GFC de Guatemala, Luis Ángel Firpo de El Salvador, Alajuelense de Costa Rica, Plaza Amador de Panamá y Diriangén de Nicaragua.

Publicidad