Saprissa lo hace oficial: se confirma la noticia que esperaban todos los morados con una novedad inédita a nivel mundial

El Deportivo Saprissa sacudió la noche de este jueves el panorama futbolístico con un anuncio que, según adelantó el propio club, marcará un antes y un después en la historia de sus uniformes. La institución morada confirmó su nueva camiseta alterna, una pieza largamente esperada por la afición y envuelta en gran expectativa por el carácter “inédito” que prometía la dirigencia.

El lanzamiento llega como parte del proceso de modernización de la marca Saprissa, que en los últimos meses ha apostado por alianzas internacionales y una identidad más ligada al concepto de valentía que caracteriza su discurso institucional.

¿Cuál es el anuncio que hizo Saprissa?

Saprissa presentó su tercera equipación en alianza con Warner Bros. Discovery, lo que convierte al club en el primer equipo del mundo en presentar un uniforme completamente inspirado en Batman.

De acuerdo con la información oficial, el nuevo uniforme no solo hace referencia a la tradición del “murciélago” asociado históricamente con San Juan de Tibás, sino que incorpora un elemento nunca antes visto en la indumentaria de un club de fútbol a nivel global.

Increíble diseño de Saprissa en alianza con Warnerr Bros. (Foto: Saprissa)

Desde el Morado confirmaron que trabajaron este diseño bajo un acuerdo especial de licenciamiento que le permitió dar un salto único en el mercado deportivo. La institución explicó que eligió al icónico personaje por representar uno de los valores más importantes de su historia: la valentía. Bajo ese concepto nació también la frase que acompaña la campaña: “Valiente por Siempre”.

¿Qué precio tendrá la nueva camiseta de Saprissa?

La equipación estará disponible en dos versiones por primera vez: una en color negro para los partidos como local y otra en blanco para los juegos de visita. Ambas estarán a la venta desde este viernes, luego de su presentación oficial ante la afición y la prensa. La camiseta para adultos tendrá un precio de ₡51.900 y la de niño, ₡25.900.

Con este movimiento, Saprissa no solo sorprende a su público, sino que se posiciona en el mapa internacional como un club capaz de innovar y establecer tendencias. La unión entre deporte, cultura popular y licenciamiento oficial abre un capítulo completamente nuevo para la marca morada, que reafirma así su deseo de seguir siendo referente dentro y fuera de la cancha.