Se olvida de James Rodríguez: Ismael Díaz consigue lo que pocos esperaban en León y en Panamá todos enloquecen

Ismael Díaz consiguió lo que pocos esperaban en el Club León, y logró dar una grata sorpresa a sus admiradores de Panamá. No solamente logró la titularidad, sino que también pudo marcar su primer gol. Se ganó su puesto muy rápido.

Eduardo Berizzo lo pidió para el equipo. Desde su llegada, se encontró con un verdadero animal del gol. No solamente está dispuesto a dejar todo en cancha, sino que también lo hace en los entrenamientos. Díaz es su refuerzo perfecto.

¿Es tan importante como para que Berizzo olvide a James Rodríguez? Según analizó el propio director técnico, el equipo encontró su funcionamiento. Todos los cambios entraron bien, y el funcionamiento se observó bastante aceitado.

Ismael Díaz fue fundamental para León: ¿Eduardo Berizzo se olvida de James Rodríguez?

Eduardo Berizzo se quedó con la satisfacción de lo que mostró León durante la primera etapa de su juego con Necaxa. La fluidez, el control y el orden vistos en su equipo le dieron tranquilidad. Vio muy necesario el juego con los refuerzos.

“Jordi lo hizo bien, Ismael Díaz entró bien. Jugamos como queríamos durante el primer tiempo. El equipo está comprometido y fue ante un rival complicado. Con el tiempo de convivencia nos iremos solidificando”, explicó el entrenador a la prensa.

Berizzo sufrió la presión de una dura seguidilla de malos resultados, por lo que esta victoria vale doble para sus dirigidos. Es la segunda en cinco jornadas de la actual Liga MX, misma que alcanzó para llegar al noveno puesto de la tabla.

“Cuando no ganas, hay presión. Necesitábamos un resultado como este, basado en el primer tiempo. Perdimos el balón, nos obligaron a defender y el Necaxa mereció, pero lo importante es ganar. Es un resultado que nos engancha en el torneo”, dijo.

James Rodríguez está fuera del León: Eduardo Berizzo explicó todos los motivos

El director técnico explicó la ausencia de James Rodríguez, así como también dio un lugar destacado a la unión de la plantilla. Quedar fuera del Mundial de Clubes en un escritorio significó un golpe durísimo, pero aún están de pie en la Liga MX.

“James está lastimado, tenía dolores y no podíamos arriesgarlo. Es un equipo con vida propia. James aumentó eso, pero también la llevan otros jugadores. Nuestra formación pasa por un 4-3-3 o, como hoy, un 4-2-3-1″, contó Eduardo Berizzo.

“Me gustó el primer tiempo, hacía mucho no encontrábamos fluidez. Necaxa tuvo situaciones, pero a veces ganan todo los méritos. Con lo hecho en el primer tiempo, hubiéramos terminado el partido con el penal. Hay que sentirse sólidos”, finalizó.