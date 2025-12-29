Comunicaciones tendrá nuevo técnico para disputar el Torneo Clausura 2026. Después de confirmar la salida de Iván Franco Sopegno, quien regresará a las fuerzas básicas, el Albo tiene todo listo para presentar a Marco Antonio Figueroa.

El Fantasma, a falta de la confirmación oficial, será anunciado este fin de semana como el nuevo DT de los Cremas. El entrenador chileno viene de terminar su contrato con la Selección de Nicaragua, con la que llegó a disputar la última ronda de las Eliminatorias.

A la espera de que se haga cargo de los entrenamientos de Comunicaciones, el técnico ya tiene malas noticias que deberá evaluar con precisión, ya que el equipo blanco necesita realizar un campeonato más que bueno para salir del fondo de la tabla.

Las lesiones que complican al Fantasma Figueroa en su debut con Comunicaciones

Según la información que aportó el Tiki Taka del periodista Juan Carlos Gálvez, hay cuatro futbolistas del plantel del Albo que están lesionados y que no entrenan con normalidad.

El más complicado es José Contreras, quien “continúa su rehabilitación del tendón de Aquiles“. El Moyo entrena de forma diferenciada y apartado de sus compañeros., por lo que todavía no está para ser parte del equipo en el debut del campeonato.

Además, José Corena y Anderson Ortiz no están en condiciones óptimas. Ambos presentan complicaciones musculares. Erick Lemus también arrastra una fuerte contractura, la cual lo dejará descansando por varios días.

