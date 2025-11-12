Ismael Díaz conmueve a Panamá con su recuerdo al Matador Tejada rumbo al Mundial 2026: “No hay otra”

Panamá se jugará todo en las Eliminatorias al Mundial 2026. La última ventana del proceso traerá partidos apasionantes. El equipo está obligado a ganar para clasificarse a la máxima cita. Su posición no es desfavorable, pero está ajustado.

Thomas Christiansen sufrió dos bajas importantes, como lo son Michael Amir Murillo y Édgar Yoel Bárcenas. Si bien el primero de ellos solo se perdería el juego contra Guatemala, el segundo tampoco estará presente ante El Salvador.

Por su parte, Ismael Díaz demostró que la motivación no baja en la plantilla, ni siquiera con estas malas noticias. Están cada vez más cerca de lograr el objetivo esperado. Además, el delantero recordó las palabras de Luis “Matador” Tejada.

ver también Todo Panamá consternado por la noticia de Michael Amir Murillo que puede dejar a Thomas Christiansen sin Mundial 2026: “Baja importante”

Ismael Díaz recordó al Matador Tejada de cara a las Eliminatorias al Mundial 2026

“Tanto tiempo de trabajo ahora se define en dos partidos. Viéndolo de esa manera, te pone los pelos de punta. Sé que el equipo lo entiende muy bien. El cuerpo técnico también. Estamos preparados mentalmente para este partido. Ojalá que todo salga como realmente queremos que salga”, comentó.

“El panorama para la clasificación se veía realmente positivo para nosotros, pero nos hemos dado cuenta en los partidos de que la eliminatoria es algo diferente. Yo lo he sentido así, lo he vivido así. Entonces, es todo un trabajo. Estoy seguro de que vamos a competir como tiene que ser”, aseguró.

“Recuerdo muy bien unas palabras que dijo el Matador en cierto momento, sobre por qué tenemos la indiferencia. Tenemos que apoyarnos todos en los momentos buenos y en los momentos malos, y echarse adelante. No hay de otra, hermano. Estamos juntos para lograr el objetivo”, sentenció.

Publicidad

Publicidad

Luis “Matador” Tejada, el ídolo de Panamá fallecido en 2024

Luis Tejada falleció el domingo 28 de enero del 2024 después de sufrir un paro cardíaco mientras jugaba en la liga recreativa del barrio de Santa Librada, en la Ciudad de Panamá. Fue una gran pérdida para el fútbol nacional e internacional.

Con 43 goles, Tejada es el máximo goleador de la Selección Nacional junto con Blas Pérez. Durante casi dos décadas formaron una dupla imparable, dentro de la Sub-20, Sub-23 y absoluta. El Matador también jugó dos partidos de Rusia 2018.

Publicidad

ver también Guatemala no puede hacer nada: Panamá recibe desde Europa el mensaje que necesitaba rumbo al Mundial 2026

Eliminatorias al Mundial 2026: próximos partidos de Panamá en la fase final

La Selección de Panamá enfrentará a Guatemala este jueves 13 de noviembre, en el Estadio Manuel Felipe Carrera. Para la sexta fecha, recibirá en el Rommel Fernández a El Salvador, con ánimos de sellar su clasificación a la cita mundialista.