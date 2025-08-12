Es tendencia:
La nueva joya de Panamá: tiene 18 años, lleva más goles que Ismael Díaz y lo piden para la Selección

El futbolista juvenil superó al goleador, quien viene de hacer historia tanto en las Eliminatorias al Mundial como en la Copa Oro 2025.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Una joven promesa de Panamá superó el récord de Ismael Díaz.
© rrssUna joven promesa de Panamá superó el récord de Ismael Díaz.

Panamá tiene una nueva joya entre sus futbolistas, que destaca entre los demás y hasta logró superar a Ismael Díaz en cantidad de goles. Su sorpresiva aparición le da otra bocanada de aire fresco a la plantilla principal. Quiere ganarse su lugar.

Thomas Christiansen ultima detalles para jugar las Eliminatorias al Mundial 2026 y, aunque no corre con las de ganar, este joven de 18 años quiere lo suyo. Dio un golpe importante sobre la mesa con un récord inesperado. Continuará su camino.

Se trata de Mijahir Jiménez, quien sueña con disputar la Copa del Mundo para la categoría Sub-20. El futbolista llamó la atención de propios y ajenos con grandes rendimientos que lo llevaron a memorables cruces. Su temporada es inolvidable.

Jiménez destaca por su juego aéreo y gran capacidad goleadora, con la que dio por superada la marca del mismísimo Díaz. Sus números sentaron un precedente tanto a nivel juvenil como para los integrantes de la Selección Mayor. ¿Llegará?

Panamá tiene nueva joya: Mijahir Jiménez superó a Ismael Díaz y sueña en grande

Mijahir Jiménez quiere ganarse un lugar entre los futbolistas convocados para el Mundial Sub-20. Quiere caminar su recorrido paso a paso, aunque también ve a lo lejos el gran sueño en la Selección Mayor. Por lo pronto, goles no le faltaron.

Jiménez superó la marca establecida por Ismael Díaz en clubes durante la última temporada. Entre la Promocional de Plaza Amador y los New York Red Bulls II le regaló a sus seguidores un total de 18 goles y tres asistencias en 19 partidos.

Díaz, si solamente de clubes hablamos, marcó 13 tantos y otorgó un pase de gol en los 25 encuentros que le tocó disputar. Fuera de la estadística quedan las seis conversiones del delantero con La Canalera en lo que va de este año calendario.

