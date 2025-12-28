Precisó solo 2 palabras: Óscar Santis dijo lo que nadie esperaba sobre la batalla campal entre Municipal y Antigua

En medio de la polémica y la indignación generada por la batalla campal, las palabras de Óscar Santis llamaron especialmente la atención, ya que con apenas dos palabras expresó una postura inesperada.

Antigua GFC se coronó campeón del Torneo Apertura 2025 del fútbol guatemalteco al hacer valer la ventaja obtenida en la ida, pese a perder 1-0 frente a Municipal en la final de vuelta disputada en el Estadio El Trébol.

Recordemos que ni bien terminó el encuentro, la tensión acumulada se desbordó y jugadores de ambos equipos se enfrentaron a golpes, empañando la consagración y desviando la atención de lo estrictamente deportivo.

ver también Municipal en vilo: confirman el estado de salud de Rudy Muñoz tras sufrir un fuerte golpe contra Antigua que lo dejó hospitalizado

Esto fue lo que dijo Óscar Santis sobre la batalla campal

“Gracias a Dios se nos dio un triunfo muy lindo. Estábamos preparados para todo, nuestra serie creo que la resolvimos en casa, fuimos muy inteligentes y al final se nos termina dando este bicampeonato“, comentó Óscar Santis.

Dicho título también tuvo un significado más que especial. “Se lo dedico a mi abuelita que está en el cielo, a mis padres, a toda mi familia y a mi hermana que está de cumpleaños. Me dijo que quería un regalo bonito y bueno, acá está el bicampeonato”, afirmó Santis.

Óscar Santis – Antigua GFC

Publicidad

Publicidad

Las dos palabras que nadie esperaba

Pero cuando se le preguntó por lo ocurrido con la violencia que se desbordó en todo el estadio, dijo lo que nadie esperaba con dos palabras: “Es normal“, argumentando que en realidad nadie quiere ver a su equipo perder una final. “Nadie quiere ver a su equipo perder. Pero lastimosamente se arruina un escenario, ahora vamos a ver qué pasa ahora”, sentenció.

Tweet placeholder