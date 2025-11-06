Celebra Panamá: Thomas Christiansen confirma la noticia que Guatemala y El Salvador no querían escuchar rumbo al Mundial 2026

Panamá se encuentra pronta a afrontar sus últimos dos juegos por Eliminatorias al Mundial 2026. A priori, el equipo está obligado a ganar para quedarse con el boleto directo hacia la gran cita. Todas las noticias recientes conspiran a su favor.

Thomas Christiansen confirmó la noticia más esperada por los canaleros. Se trata del estado físico del goleador Ismael Díaz, quien se encuentra totalmente recuperado de la dolencia que lo invadía. Además, cuenta con amplias oportunidades de ser titular frente a Guatemala y El Salvador.

“Está recuperado. Sí que ha tenido una molestia, que no deja de ser una molestia, no es una lesión. Eso le ha impedido jugar un partido, pero ya está listo para el que sigue. Según parece, puede jugar de titular, que es lo que todos queremos. Nos va a ayudar mucho en esta eliminatoria“, explicó el entrenador de la Selección Mayor.

Thomas Christiansen confirmó la presencia de Ismael Díaz y Jovani Welch en Eliminatorias al Mundial 2026

Otro caso de consulta fue el de Jovani Welch. El futbolista estuvo fuera de juego desde septiembre del 2024, cuando se fracturó el peroné de la pierna izquierda en un partido con Monagas. También está listo para afrontar los próximos cruces.

“Jovani Welch es cierto que estuvo mucho tiempo lesionado. Lleva varios partidos compitiendo los 90 minutos con el Monagas y por eso también es un jugador que ha sido convocado para estas dos fechas”, sentenció Thomas Christiansen.

Panamá hace las veces de escolta en el Grupo A, donde el líder es Surinam por la diferencia de gol que cosechó. Guatemala ocupa el tercer lugar, con el envión de definir como local. El Salvador cierra el cuarteto, y no depende de sus resultados.

¿Cuándo juega Panamá por las Eliminatorias al Mundial 2026?

Panamá visitará a Guatemala el próximo 13 de noviembre, mientras que el 18 del mismo mes le tocará recibir a El Salvador para cerrar las Eliminatorias al Mundial.