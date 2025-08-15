Se suma a Michael Amir Murillo: la nueva figura de Panamá que jugará en la élite de Europa

Panamá tendrá una nueva figura en la élite de Europa, quien se sumará a Michael Amir Murillo. El fútbol canalero crece a pasos agigantados y los resultados así lo demuestran. No solo a nivel nacional, sino también en el plano internacional.

Martin Krug es uno de los jóvenes panameños más prometedores. Con solo 19 años, se ganó un lugar en el equipo mayor del UD Levante. Para esto, no quedó más opción que atravesar una serie de pruebas acerca de sus capacidades.

Una vez superadas las mismas, pudo realizar la pretemporada de medio término con la plantilla profesional, pero sin abandonar la filial. Con experiencia dentro del fútbol español, la adaptación a los cambios repentinos no le es un problema.

Krug cuenta con un único partido en Selección Nacional, aunque está más que bien monitoreado por Thomas Christiansen. Con este nuevo salto hacia la élite del mal llamado Viejo Continente, su lugar en vestidores podría acrecentarse.

Martin Krug pertenece al selecto grupo de juveniles que destacó entre todos los canteranos del UD Levente. Después de una seria y tediosa evaluación, fue citado para la pretemporada de mitad de año con el plantel mayor de esta institución.

Según señaló el entrenador Julián Calero durante la más reciente conferencia de prensa, Krug estará en convocatoria. Ocupará un lugar entre los cuatro jugadores originarios de la cantera que el club inscribirá para disputar el torneo. Ya lo logró.

“Hasta ahora, van 14 o 15 jugadores inscriptos. Somos 22 los que podemos ir, si se incluyen cuatro chicos del filial. Vendrán con nosotros Martin, Nacho, Paquito y Joan como chicos de la cantera, claro está”, señaló.

“El resto somos 18 jugadores más que, al principio, vendrán convocados. Si todo va normal, espero que entre hoy y mañana estén todos los convocados inscritos. El que no, no podrá participar en esta semana”, sentenció

