Everardo Rose dará un gran salto en su carrera con miras a disputar el Mundial 2026 con la Selección de Panamá

El delantero panameño Everardo Rose está listo para dar un salto importante en su carrera profesional, luego de confirmarse que continuará su trayectoria en el fútbol sudamericano, específicamente en la Universidad Católica de Ecuador, tras un destacado paso por Plaza Amador en la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

ver también Ni Saprissa ni Alajuelense: Everardo Rose deja atrás Plaza Amador y consigue nuevo equipo lejos de Panamá

Rose se consolidó como una de las armas ofensivas más letales del torneo local, siendo pieza clave en el esquema de los leones con su velocidad, potencia y olfato goleador, cualidades que despertaron el interés de clubes fuera del país y le abrieron las puertas del mercado internacional.

Su rendimiento constante y sus goles decisivos lo colocaron en el radar de equipos ecuatorianos que buscan reforzar su ataque de cara a los próximos desafíos del campeonato, en una liga caracterizada por su intensidad y exigencia táctica.

Everardo Rose busca convencer a Thomas Christiansen

Para Everardo Rose, esta transferencia representa una oportunidad de crecimiento, al competir en un entorno más competitivo y con mayor exposición, lo que también podría acercarlo nuevamente a la Selección de Panamá, donde busca consolidarse como una opción ofensiva y ser opción para estar en la Copa del Mundo del 2026.

Desde el entorno de Plaza Amador, el sentimiento es de orgullo por ver a uno de sus jugadores emigrar al exterior, confirmando el buen trabajo de formación y proyección que viene realizando el club en los últimos años.

ver también “No me gustó”: Acaba de salir campeón con Plaza Amador y no tarda en enviarle un recadito a Thomas Christiansen

Ahora, el atacante canalero se prepara para afrontar un nuevo reto internacional, con la ilusión de repetir en Ecuador el impacto que tuvo en Panamá y seguir construyendo una carrera que apunta en ascenso dentro del fútbol latinoamericano.

Publicidad