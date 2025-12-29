Es tendencia:
Erick Lonnis toma otra decisión: Saprissa deja ir a uno de sus porteros luego del retiro de Esteban Alvarado

Saprissa toma una nueva decisión en la portería tras el retiro de Esteban Alvarado: descubre de quién se trata.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Erick Lonnis toma otra decisión: Saprissa deja ir a uno de sus porteros luego del retiro de Esteban Alvarado

El Deportivo Saprissa afronta un contratiempo inesperado de cara al Torneo Clausura 2026, luego de que Esteban Alvarado anunciara oficialmente su retiro del fútbol.

La directiva encabezada por Erick Lonnis deberá mover rápido su fichas para encontrar un reemplazo. Ahora mismo los porteros que tiene el Saprissa en la planilla son Abraham Madriz e Isaac Alfaro, los cuales ya trabajan con la plantilla desde hace tiempo. Sin embargo, en los planes está el fichaje de un nuevo guardameta.

¿A cuál arquero dejó ir Saprissa tras el retiro de Esteban Alvarado?

Berny Rojas de 19 años de edad continuará su carrera con el Inter San Carlos de la Segunda División de Costa Rica luego de concretarse su llegada en condición de préstamo por los próximos dos torneos.

Además, Berny Rojas cuenta con antecedentes destacados a nivel internacional, ya que formó parte del grupo de sparring de la Selección Nacional para la Copa América 2024 y fue integrante del equipo que conquistó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos disputados en Guatemala.

Otras opciones para Saprissa en la portería

El club tibaseño ha mostrado interés en Rodiney Leal, actual guardameta del Guadalupe FC, mientras que otro nombre que aparece en la lista es el de Antonny Monreal, quien milita en Liberia.

A ellos se suma Alexandre Lezcano, una posibilidad que gana fuerza al encontrarse como agente libre tras finalizar su vínculo contractual con el Club Sport Herediano.

