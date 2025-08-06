Mientras Ismael Díaz sufre críticas por la eliminación de León en Leagues Cup, Azarías Londoño es premiado en U Católica

Universidad Católica de Ecuador recibió un fuerte golpe hace unas semanas luego que se diera a conocer que el delantero panameño Ismael Díaz no seguiría en el club, algo que sin duda hizo temer a los aficionados porque era su principal referencia de gol y ahora cambiaría de rumbo para ir al futbol de México.

ver también Toma su lugar: Azarías Londoño provoca que en Ecuador se olviden de Ismael Díaz

Aunque conforme ha pasado el tiempo la situación ha cambiado, incluso algunos ya se comienzan a olvidar de Díaz y todo esto gracias a lo que está haciendo su compatriota Azarías Londoño, quien no solo está deslumbrando con anotaciones, sino también se está vistiendo de asistente.

El calvario de Ismael Díaz en León

El delantero llegó hace poco a León de la Liga MX y lo hizo en específico para ser parte de la Leagues Cup, competición en la que su equipo se despidió ayer tras no tener buenos resultados, por lo que ahora tendrá que enfocarse en la competición local.

Publicidad

Publicidad

Ismael Díaz sumó 84 minutos en la competición, en la que hizo tres remates, hizo 47 toques y de estos 23 fueron precisos. Ayer contra Columbus entró en la parte final y su mal momento se evidenció luego de fallar unas oportunidades claras las cuales pudieron haber cambiado el panorama para la fiera.

Azarías Londoño hace olvidar a Ismael Díaz

Por otra parte, Londoño está teniendo una realidad totalmente distinta, desde la marcha de Ismael Díaz está brillando y una muestra de eso es que fue una de las figuras de la fecha 23 del torneo de Ecuador, luego de ser incluido en el once ideal de Sofascore que le puso una puntuación de 8.4 tras dar dos asistencias versus Aucas.

Publicidad

Publicidad

Con este desempeño, Azarías Londoño suma 25 juegos en la actual temporada del balompié ecuatoriano, en la que lleva seis goles, ocho asistencias, 14 participaciones en gol, 32 pases decisivos, 8 oportunidades creadas, 41 dribles certeros, 98 duelos ganados y 14 faltas sufridas.