Los celebra Thomas Christiansen: Dos jóvenes promesas de Panamá se convertirán en legionarios

El fútbol panameño recibe una gran noticia con la confirmación de que dos jóvenes promesas darán el salto al extranjero, específicamente al fútbol de Estados Unidos, ratificando el crecimiento sostenido del país canalero y su capacidad para exportar talento a mercados competitivos.

Uno de los nombres que encabeza esta proyección es Alexander Julio, lateral derecho de 18 años, quien pertenece al Plaza Amador II y tiene todo encaminado para incorporarse al New York Red Bulls II de la MLS Next Pro, una liga diseñada para potenciar a futbolistas jóvenes con miras al alto rendimiento.

El defensor panameño llegará en condición de préstamo, ya cuenta con debut en la LPF y esta oportunidad marcará su primera experiencia internacional, un paso clave en su proceso formativo y en su objetivo de consolidarse como una opción a futuro para el fútbol profesional.

A este movimiento se suma el interés por Ernesto Gómez, otro talento panameño que se encuentra en el radar de la MLS Next Pro. El mediocampista dejaría las filas de CD Universitario para integrarse a un club estadounidense, en lo que sería un nuevo desafío en su carrera.

Gómez cuenta con experiencia importante a pesar de su juventud, ya que disputó el Mundial Sub-20 y durante el 2025 participó en 23 partidos con Universitario, mostrando regularidad y crecimiento que han despertado el interés internacional.

Estos posibles traspasos confirman que Panamá continúa abriendo puertas para sus jóvenes futbolistas en el exterior, fortaleciendo su proyecto de desarrollo, elevando el nivel competitivo y posicionándose como una cantera atractiva dentro del panorama futbolístico de la región.