Hay discusiones que se estiran por gustos, estilos y escuelas. Y hay otras que se resuelven mirando el año completo, sin romanticismo: impacto, contexto y hechos. Bajo ese prisma -y con el foco puesto en selección, eliminatorias y rendimiento en clubes-, la Inteligencia Artificial ChatGPT entrega un veredicto sin demasiada vuelta: el panameño Ismael Díaz fue el mejor futbolista centroamericano de 2025.

La decisión no responde a una sola foto, sino a un álbum entero. El atacante panameño logró algo que en esta región no es tan común: ser decisivo en el torneo de selecciones más visible de Concacaf y sostener cifras importantes en competencia continental con U Católica, antes de dar el salto a una liga de mayor exposición.

La Copa Oro como prueba principal: Díaz, el artillero que marcó el torneo

El punto de partida de ChatGPT es contundente: Ismael Díaz fue el máximo goleador de la Copa Oro 2025 con 6 tantos, un premio que pasó a la historia y no deja demasiado margen para la interpretación, a pesar de la eliminación de Panamá en cuartos de final.

En un torneo corto, donde cada partido es un examen, ser el artillero número uno suele ser la forma más directa de explicar quién marcó la diferencia. Y el “Príncipe” no lo hizo con goles decorativos: su producción definió partidos (a destacar el triplete contra Jamaica) y lo instaló como la principal referencia ofensiva de Centroamérica en el certamen.

No fue solo en la Selección: números de goleador también en Sudamericana

Para que el “mejor del año” tenga consenso, siempre aparece la misma objeción: “¿y en clubes?” ChatGPT sostiene que Díaz también pasa esa prueba.

En la Copa Sudamericana, con la camiseta de la Universidad Católica de Ecuador, el panameño formado en Tauro FC cerró con 6 goles en 7 partidos, ubicándose entre los máximos anotadores del torneo. Además, en la liga ecuatoriana aportó 7 anotaciones y una asistencia en 16 cotejos.

No es un detalle menor: se trata de una producción en un contexto más exigente, con viajes, rivales distintos y una competencia que suele desnudar al delantero que vive de rachas. En el 2025, Díaz mostró continuidad.

Eliminatorias y el contexto que pesa: Panamá clasifica a su segundo Mundial y el año se redondea

El tercer argumento que analiza la IA es el contexto, que en fútbol muchas veces define reputaciones. Panamá terminó el año con lo que todos persiguen: la clasificación directa al Mundial 2026.

En esa campaña, Concacaf resalta aportes repartidos (goleadores y asistidores), y no coloca a Díaz como líder estadístico del equipo en las Eliminatorias.

Pero para ChatGPT hay un factor que inclina: el año no se mide solo por acumulados, sino por momentos que cambian rutas. Y Concacaf destaca un punto clave: el gol de Ismael Díaz al 90’+6 contra Surinam que rescató un empate 1-1 sobre la hora. A veces, un gol así vale más que tres en un partido cómodo. Por lo que significa y por cuándo aparece.

El salto de liga como cierre lógico: de Ecuador a Club León

La última razón no es estadística, pero sí significativa: el mercado también es un termómetro del rendimiento. Díaz fue anunciado como refuerzo del Club León en julio, un movimiento que lo colocó en una liga de mayor visibilidad y exigencia regional como la Liga MX.

Para ChatGPT, ese traspaso por medio millón de dólares termina de validar la lectura: estuvo lejos de ser un año de “moda”.

Desde su llegada al club Esmeralda, Ismael Díaz lleva 5 goles en 12 juegos. (Foto: León)

¿Quiénes persiguen de cerca a Díaz? Las comparaciones que ChatGPT sopesa

Si hay un nombre capaz de discutirle el puesto, es Manfred Ugalde (Costa Rica). Sobre todo si se decide que el criterio principal sea el club: Ugalde fue máximo goleador de la Premier League rusa 2024/25 con 17 goles.

El “problema” para su candidatura es que Ugalde bajó su rendimiento en la segunda mitad del año en Spartak de Moscú y, además, en clave regional, quedó marcado por lo que Panamá sí consiguió y Costa Rica no: la gran foto del ciclo rumbo al Mundial 2026.

También aparecen como candidatos fuertes Adalberto Carrasquilla (por peso en partidos de máxima tensión: anotó en una final regional), Amir Murillo (por aporte en asistencias durante el camino mundialista) y Óscar Santis (el gran goleador de una sorprendente Guatemala).

Pero ninguno de los tres acumula el combo de Díaz: premio grande, goles, torneo continental y cierre con traspaso.

El veredicto de ChatGPT: Ismael Díaz fue el mejor futbolista centroamericano de 2025

ChatGPT elige a Ismael Díaz como el mejor futbolista centroamericano de 2025 porque fue el jugador que mejor convirtió rendimiento en resultados, en más de un escenario: fue el goleador de la Copa Oro, produjo a nivel continental en clubes y terminó el año con un salto de liga, en el marco de una Panamá que tuvo su broche de oro con el boleto mundialista.