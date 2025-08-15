Lo celebra Thomas Christiansen: Se confirma el refuerzo que tanto necesitaba en la Selección de Panamá de camino al Mundial 2026

El fútbol panameño recibió una alentadora noticia este viernes con el mensaje de Édgar Yoel Bárcenas en su cuenta oficial de X. El volante ofensivo escribió: “Ya es tiempo de volver…”, dejando entrever que su regreso a las canchas está cada vez más cerca tras varios meses de recuperación de una grave lesión de rodilla.

El “Mago” sufrió el pasado 21 de febrero una ruptura del ligamento cruzado anterior izquierdo durante la Jornada 08 del Clausura 2025 en un partido contra Necaxa. Aquella lesión lo obligó a pasar por el quirófano y lo marginó del resto de la temporada, perdiéndose torneos importantes como el Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf y la Copa Oro 2025, dos citas claves para la Selección de Panamá.

A sus 31 años, Bárcenas se ha mostrado resiliente y disciplinado en su proceso de recuperación. Durante los últimos meses ha estado entrenando con la filial de Mazatlán, club al que llegó en 2022 tras una etapa en el fútbol español, donde vistió las camisetas del Girona y el Leganés. Su evolución ha sido positiva y su mensaje confirma que el retorno está a la vuelta de la esquina.

Edgar Yoel Bárcenas con su futuro en duda

El futuro del canalero aún genera expectativa. Aunque algunos rumores lo colocaban fuera del Mazatlán, por ahora todo indica que seguirá vinculado al club, al menos hasta que se confirme si podrá recuperar el nivel que lo convirtió en uno de los referentes del equipo. Su regreso representaría un refuerzo de peso para el cuadro sinaloense en la recta final del Apertura 2025.

En Panamá también siguen de cerca sus pasos. El técnico Thomas Christiansen tiene claro que contar con Bárcenas en óptimas condiciones sería un aporte invaluable para el proceso eliminatorio rumbo al Mundial 2026. Su experiencia internacional y capacidad ofensiva lo convierten en una pieza que puede marcar diferencias en la Selección.

La afición panameña y los seguidores de Mazatlán esperan con ansias el regreso del “Mago”. Su mensaje no solo representa esperanza, sino también el inicio de una nueva etapa en su carrera, una en la que buscará demostrar que aún tiene mucho fútbol para ofrecer.