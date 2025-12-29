No sigue en 2026: Saprissa deja ir a una joya de selección y reforzará a otro equipo en Costa Rica

De cara a la temporada 2026, el Deportivo Saprissa sigue moviendo sus piezas en el mercado de fichajes y ya se confirma la salida de una de sus jóvenes promesas con proyección a selección nacional.

La decisión del club morado no solo marca el cierre de una etapa para el futbolista, sino que también abrirá la puerta para que refuerce a otro equipo del fútbol costarricense.

¿Cuál joya del Saprissa reforzará a otro equipo de Costa Rica?

Se trata del joven futbolista de 19 años, José Arias, quien se convertirá en nuevo refuerzo del Inter San Carlos de la Segunda División de Costa Rica de cara al próximo torneo.

De acuerdo con información obtenida por Grupo Extra, el club norteño alcanzó un acuerdo con el Deportivo Saprissa para incorporar al jugador en condición de préstamo por un año, procedente del actual campeón de la Liga de Ascenso.

José Arias con el Deportivo Saprissa

Recordemos que Arias no sumó minutos durante el Torneo Apertura 2025 con el Deportivo Saprissa y ahora apunta a encontrar continuidad en el Inter San Carlos de cara al próximo campeonato.

Sin embargo, el jugador ya había tenido contacto directo con el primer equipo, pues realizó la pretemporada a mitad de año de cara al Torneo Apertura 2025.

Una joya de selección

José Arias también cuenta con experiencia a nivel internacional juvenil, ya que formó parte de los procesos menores de la Selección de Costa Rica. Tanto en la categoría Sub-17 como a la Sub-20, lo que respalda su proyección y el seguimiento que ha tenido dentro del desarrollo del fútbol nacional.

Además, Durante el 2024, también tuvo una experiencia cercana a la Selección Nacional, ya que fue parte del grupo de jugadores que trabajó como sparring para la Copa América.