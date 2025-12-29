Es tendencia:
Desde Argentina se lo confirman a Saprissa: Tomás Rodríguez pone fin a la novela del mercado y jugará en este equipo

Después de varias negociaciones tanto con Olimpia como con Saprissa, el delantero de Panamá ya tiene equipo confirmado para 2026.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El panameño tendrá nuevo club.
La gran novela del mercado de fichajes parece haber llegado a su final después de varios capítulos. Tras varios rumores sobre el futuro de Tomás Rodríguez, finalmente en Argentina confirman el nuevo equipo que tendrá el delantero panameño.

Tomás Rodríguez jugará en el Deportivo Saprissa en 2026

Según informó el periodista especialista en fichajes César Merlo, Rodríguez será nuevo jugador del Deportivo Saprissa. La operación se da a través de un préstamo por un año y con una opción de compra que tendrá el Monstruo como posibilidad.

A pesar del deseo del panameño de ser futbolista del Olimpia, el Sporting San Miguelito cambió las condiciones de las negociaciones con el equipo paraguayo y terminó acordando con Saprissa.

Tanto su entorno como él querían que su nuevo club sea el Olimpia. Ahora, llega a Saprissa con el objetivo de ser el delantero titular y también con la intención de ser convocado por Thomas Christiansen al Mundial 2026.

“Hay que fichar”: en Saprissa ya eligieron cómo reemplazar a Esteban Alvarado tras anunciar su retiro

Con esta operación confirmada, Saprissa suma su primer fichaje sin contar los regresos de Rachid Chirino y Luis Paradela, quienes vuelven a Tibás después de terminar sus respectivos préstamos.

Rodríguez ocupará el cupo de extranjero que deja su compatriota, Gustavo Herrera. El delantero llega a Saprissa en un gran momento goleador. En 2025, marcó 12 goles con el Monagas de Venezuela en 32 partidos disputados. Además, tres de estos fueron en el repechaje de la Copa Libertadores.

