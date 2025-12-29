Es tendencia:
No hay marcha atrás: Marathón confirma ante toda Honduras la noticia que Olimpia esperaba para la Gran Final

Marathón ha confirmado una de las noticias para la final de ida del fútbol de Honduras. Olimpia y su afición ya lo conocen.

Por Juan Cruz Russo

Marathón ya ha confirmado la noticia que sacude la final.
Marathón y Olimpia tienen todo definido para enfrentarse en la final de ida de la Liga Nacional de Honduras en su torneo Apertura 2025.

Verdolagas buscan la Copa 10 en su Centenario, mientras que el Albo va por la 40 y el bicampeonato. Si los blancos son campeones igualan a Saprissa como el equipo con más títulos de Centroamérica..

Marathón confirma noticia para la final de ida ante Olimpia

Los verdes, en homenaje a su presidente, Orinson Amaya, que falleció en este 2025, catalogaron el partido como la ¡Gran Final “Orinson Amaya”!

Dentro del anuncio también confirmaron los precios de las entradas para el partido de ida que se disputará en el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula.

Este será el domingo 04 de enero a las 4:30 de la tarde y los boletos tienen un costo de 500 lempiras sol, 1,200 lempiras silla y 2,500 lempiras palco.

Con esto no se especula más con la final y ambos equipos tienen claro al menos el partido de ida, ya que para la vuelta todavía se trabaja la fecha y hora.

