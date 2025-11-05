Lo sufre Christiansen: Gran preocupación en la Selección de Panamá por la lesión de una de sus figuras

El delantero panameño Ismael Díaz atraviesa nuevamente un momento complicado en su carrera, tras sufrir una lesión en la rodilla que le ha impedido mantenerse al cien por ciento en los entrenamientos con el Club León. El técnico Nacho Ambriz confirmó que el atacante lleva tiempo lidiando con molestias persistentes, las cuales aparecen y desaparecen, afectando su ritmo competitivo. Por esa razón, el futbolista no ha podido trabajar al parejo de sus compañeros y su participación en los próximos encuentros está en duda.

Durante la más reciente jornada de la Liga MX, el León cayó 2-0 ante el América, en un duelo donde Ismael Díaz ni siquiera fue convocado. Esta situación encendió las alarmas no solo en el entorno del club mexicano, sino también en la Selección Nacional de Panamá, donde el atacante es considerado una de las piezas más importantes dentro del esquema de Thomas Christiansen rumbo a la Eliminatoria Mundialista del 2026.

En la pasada fecha FIFA, Díaz ya había mostrado señales de incomodidad física: no participó en el duelo frente a El Salvador, aunque sí ingresó en el segundo tiempo ante Surinam, donde logró anotar el gol del empate. Su capacidad para desequilibrar en el frente de ataque y su olfato goleador lo convierten en un elemento irremplazable para los canaleros, por lo que su recuperación es una prioridad tanto para el cuerpo técnico de su selección como para su club.

Preocupación en Panamá por Ismael Díaz

Panamá afronta dos compromisos decisivos en noviembre, comenzando con su visita a Guatemala el próximo miércoles 13 a las 9 de la noche, un duelo que promete emociones fuertes por la necesidad de ambos combinados de sumar puntos. Posteriormente, cerrará la fase recibiendo a El Salvador el 18 de noviembre, en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, donde buscará consolidar su camino hacia el Mundial 2026.

La posible ausencia de Ismael Díaz representaría un duro golpe para Thomas Christiansen, quien deberá decidir si mantiene la esperanza de contar con él o si lo deja fuera de la convocatoria oficial que será anunciada este martes. Todo dependerá de la evolución del delantero en los próximos días y de las valoraciones médicas que se le realicen.

Por ahora, la incertidumbre reina tanto en León como en Panamá, donde los aficionados esperan noticias alentadoras sobre el estado físico del jugador. De confirmarse su baja, los canaleros tendrían que buscar alternativas ofensivas para suplir a su máximo referente en el ataque, justo en el momento más crítico de la Eliminatoria Mundialista.

