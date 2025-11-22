Panamá en el grupo de la muerte: este sería el peor sorteo del Mundial 2026 para la selección de Thomas Christiansen

Para Panamá, el sorteo del Mundial 2026 puede ser una fiesta… o una pesadilla. Ubicada en el bombo 3, la Marea Roja sabe que igual puede caer en un grupo de la muerte si el bolillero se ensaña: un cuadro con Argentina como campeona del mundo y cabeza de serie, Marruecos desde el bombo 2 y una Italia que llegue desde la repesca europea.

Bajo las reglas del sorteo —distribución por bombos según ranking FIFA, sin cruces con los otros clasificados de Concacaf y con la UEFA como única confederación que puede repetir—, ese combo representa el escenario más extremo para la Selección de Thomas Christiansen: tres rivales de jerarquía, con recorrido mundialista y peso propio, para un grupo donde cada partido sería una final y sumar de a tres, casi un milagro.

Argentina, el gigante que nadie quiere enfrentar

Si de cabeza de serie se trata, no hay demasiada discusión: Argentina es, hoy, el rival que nadie quiere del mismo lado en la pantalla. Campeona del mundo en 2022, con un ciclo prolongado, una base consolidada y una generación que mezcla experiencia de élite y recambio joven, la Albiceleste llega a 2026 instalada en el lote de máximas candidatas y seguramente otra vez con Lionel Messi como bandera.

Marruecos, la creciente potencia africana

El segundo golpe del grupo de la muerte llega desde África. En el bombo 2, entre varias selecciones europeas y sudamericanas peligrosas, aparece un nombre que se ganó el respeto del mundo en Qatar 2022: Marruecos. Semifinalista en aquella Copa, con una estructura defensiva muy sólida, un mediocampo intenso y jugadores desequilibrantes en las bandas, el equipo marroquí se consolidó como potencia africana y como un rival al que nadie quiere enfrentar.

Italia, el peligro que llega desde atrás

El cuadro se completa con una trampa de lujo: Italia cayendo al bombo 4 después de superar la repesca UEFA. Aunque llegue como selección de cuarta línea en el papel, la Azzurra nunca es un rival menor. Hablamos de un país con cuatro Copas del Mundo, tradición defensiva, oficio competitivo y una cultura táctica que históricamente complica a los equipos que intentan proponer. Una potencia a pesar de la actualidad.

¿Cuándo y dónde es el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se realizará el viernes 5 de diciembre de 2025. La ceremonia comenzará a las 11:00 de Centroamérica, 12:00 de Panamá, y será en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D. C., capital de Estados Unidos.

