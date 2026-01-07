Lo reconocen a nivel FIFA: Panamá consigue el logro que Costa Rica, Honduras, Guatemala y Nicaragua nunca pudieron tener

Panamá empieza con buenas noticias su recorrido hacia la máxima cita. Después de conseguir el boleto en las Eliminatorias al Mundial 2026, no todo fue sonrisa y buen gesto. El trabajo duro tuvo que comenzar desde ese mismo momento.

Thomas Christiansen delineó un plan para continuar por el sendero deseado, a punto tal que el fútbol panameño recibió un enorme reconocimiento. A nivel FIFA se le dio un lugar a los canaleros nunca conseguido por ningún centroamericano.

Mientras tanto, de un lugar totalmente diferente, Honduras, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua observan el logro obtenido por el equipo que logró clasificar a la próxima Copa del Mundo. Dicha distinción es única para toda Centroamérica.

Panamá recibe un importante reconocimiento a nivel FIFA que impulsa su 2026

El sitio FlashScore remarcó la importancia de Panamá a nivel mundial, con una de las posiciones más favorables de su historia. Este dato estadístico demuestra cuál es el enorme momento que atraviesan los canaleros en el fútbol internacional.

Una vez clasificada Costa de Marfil a los cuartos de final de la Copa África, ya se vieron a las ocho mejores selecciones nacionales de las diferentes competencias continentales. El resultado de los panameños sorprendió al mundo entero.

Los dirigidos por Thomas Christiansen quedaron entre los mejores ocho de la más reciente edición de la Copa América, así como también de los equipos que participaron de la última Copa Oro. Por ende, aparece en dos confederaciones.

