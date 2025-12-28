Todo decidido: Honduras conoce el veredicto final sobre su presencia en el repechaje al Mundial 2026

La Selección de Honduras ya conoce su destino: no estará en el repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026. Tras semanas de especulaciones y expectativas generadas por la crisis institucional en Surinam, finalmente quedó despejado el panorama.

Un tribunal civil del país caribeño falló a favor de la Federación de Fútbol de Surinam (SVB) y ordenó cerrar el caso que ponía en riesgo su presencia en competiciones internacionales. Con ello, FIFA no tiene motivos para aplicar sanciones ni intervenir en la situación.

Fin del conflicto y alivio para Surinam

La resolución judicial ordenó levantar el embargo de cuentas impuesto a la SVB en el marco del conflicto entre grupos opositores, quienes habían impugnado las elecciones federativas y habían llevado el caso a la justicia ordinaria.

El tribunal, además, se declaró incompetente para seguir interviniendo, al considerar que la disputa excede su jurisdicción. En consecuencia, dispuso que las partes deben agotar primero los mecanismos de la justicia deportiva de Surinam antes de promover nuevas acciones legales.

Surinam resolvió los problemas judiciales de su Federación de Fútbol (SVB).

El fallo elimina el elemento que podía derivar en una sanción de FIFA: la intervención de tribunales civiles en asuntos internos del fútbol. Al quedar sin efecto ese escenario, el organismo internacional no tiene fundamentos reglamentarios para iniciar procesos disciplinarios, lo que asegura la continuidad de Surinam en el camino mundialista.

Repechaje confirmado: Honduras sin opciones

De esta manera, Surinam mantiene su cupo en el repechaje intercontinental como representante de Concacaf y enfrentará a Bolivia en la primera fase el 26 de marzo de 2026.

El equipo caribeño podrá preparar ese compromiso sin incertidumbre institucional y con el respaldo pleno de la SVB, bajo la conducción de su nuevo entrenador, el neerlandés Henk Ten Cate.