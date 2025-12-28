Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Todo decidido: Honduras conoce el veredicto final sobre su presencia en el repechaje al Mundial 2026

La Selección de Honduras recibe el fallo definitivo sobre el conflicto judicial en Surinam que volvió a despertar la ilusión catracha rumbo al Mundial 2026.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Sigue a FCA en Google!
¿Honduras sigue teniendo chances de jugar el Mundial 2026?
© FFH.¿Honduras sigue teniendo chances de jugar el Mundial 2026?

La Selección de Honduras ya conoce su destino: no estará en el repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026. Tras semanas de especulaciones y expectativas generadas por la crisis institucional en Surinam, finalmente quedó despejado el panorama.

Un tribunal civil del país caribeño falló a favor de la Federación de Fútbol de Surinam (SVB) y ordenó cerrar el caso que ponía en riesgo su presencia en competiciones internacionales. Con ello, FIFA no tiene motivos para aplicar sanciones ni intervenir en la situación.

“Abrió negociaciones”: giro inesperado con Agustín Auzmendi desde Argentina ¿Regresa a Centroamérica?

ver también

“Abrió negociaciones”: giro inesperado con Agustín Auzmendi desde Argentina ¿Regresa a Centroamérica?

Fin del conflicto y alivio para Surinam

La resolución judicial ordenó levantar el embargo de cuentas impuesto a la SVB en el marco del conflicto entre grupos opositores, quienes habían impugnado las elecciones federativas y habían llevado el caso a la justicia ordinaria.

El tribunal, además, se declaró incompetente para seguir interviniendo, al considerar que la disputa excede su jurisdicción. En consecuencia, dispuso que las partes deben agotar primero los mecanismos de la justicia deportiva de Surinam antes de promover nuevas acciones legales.

Surinam resolvió los problemas judiciales de su Federación de Fútbol (SVB).

Surinam resolvió los problemas judiciales de su Federación de Fútbol (SVB).

El fallo elimina el elemento que podía derivar en una sanción de FIFA: la intervención de tribunales civiles en asuntos internos del fútbol. Al quedar sin efecto ese escenario, el organismo internacional no tiene fundamentos reglamentarios para iniciar procesos disciplinarios, lo que asegura la continuidad de Surinam en el camino mundialista.

Publicidad

Repechaje confirmado: Honduras sin opciones

De esta manera, Surinam mantiene su cupo en el repechaje intercontinental como representante de Concacaf y enfrentará a Bolivia en la primera fase el 26 de marzo de 2026.

“Hay acuerdo”: mientras Saprissa busca técnico, Jeaustin Campos toma la decisión que sacude Honduras

ver también

“Hay acuerdo”: mientras Saprissa busca técnico, Jeaustin Campos toma la decisión que sacude Honduras

El equipo caribeño podrá preparar ese compromiso sin incertidumbre institucional y con el respaldo pleno de la SVB, bajo la conducción de su nuevo entrenador, el neerlandés Henk Ten Cate.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
El dinero que Saprissa recibiría si Tomás Rodríguez participa del Mundial
Deportivo Saprissa

El dinero que Saprissa recibiría si Tomás Rodríguez participa del Mundial

La Argentina de Messi golpea a Honduras previo al Mundial 2026 y la selección de Concacaf que fue beneficiada
Honduras

La Argentina de Messi golpea a Honduras previo al Mundial 2026 y la selección de Concacaf que fue beneficiada

La Selecta vs. Messi: El Salvador recibe una noticia soñada desde Argentina
El Salvador

La Selecta vs. Messi: El Salvador recibe una noticia soñada desde Argentina

Machillo Ramírez se desprende un fichaje que él mismo pidió
Liga Deportiva Alajuelense

Machillo Ramírez se desprende un fichaje que él mismo pidió

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo