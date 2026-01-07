Fernán Faerron regresa a Costa Rica: adelantan el posible equipo al que podría ir el ex Herediano y Alajuelense

El mercado de fichajes en Costa Rica empieza a moverse con fuerza y uno de los nombres que vuelve a tomar protagonismo es el de Fernán Faerron. El defensor, con pasado en Herediano y Alajuelense, quedó libre tras rescindir su contrato luego de su etapa en el Vorskla Poltava de Ucrania, y su regreso al país parece cuestión de tiempo.

La posibilidad de que Faerron vuelva al fútbol nacional fue analizada por una voz más que autorizada. Allan Alemán, ídolo histórico del Deportivo Saprissa, habló en el programa TD Más y adelantó un escenario que no tardó en generar revuelo en Tibás.

¿Cuál es el club al que iría Allan Alemán?

“Yo creo que va a llegar Faerron a Saprissa. Yo sí hubiera contratado a Douglas por el tema que Duarte se lesionó”, comentó Alemán, dejando clara su lectura de la situación actual del club morado. El exjugador fue más allá y remarcó que en Tibás no suelen dejar pasar este tipo de oportunidades.

“Saprissa no es ningún tonto, son todos vivos e irán por él”, agregó, dando prácticamente por hecho que el nombre del zaguero está sobre la mesa de la dirigencia.

Tweet placeholder

El contexto juega a favor de ese escenario. Saprissa atraviesa un momento sensible en la zona defensiva, luego de confirmarse la grave lesión de Óscar Duarte, quien estará fuera de las canchas por al menos nueve meses tras romperse los ligamentos. A esto se suma la salida de Douglas Sequeira, una decisión que dejó al plantel con menos variantes en una posición clave.

Publicidad

Publicidad

ver también “Le ve rasgos de Keylor”: formador de Navas en Saprissa elige portero entre Abraham Madriz e Isaac Alfaro

Faerron, de 25 años, ya conoce bien el fútbol costarricense y ha pasado por dos de los grandes del país, Herediano y Alajuelense. Su reciente experiencia en Europa, aunque breve, le permitió sumar roce internacional, y ahora, como agente libre, se convierte en una opción atractiva para cualquier club que busque reforzar su defensa sin pagar traspaso.