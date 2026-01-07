Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Fernán Faerron regresa a Costa Rica: adelantan el posible equipo al que podría ir el ex Herediano y Alajuelense

Pensando en este mercado, Fernán Faerron podría regresar a un grande de Costa Rica y su llegada sería una bomba.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Sigue a FCA en Google!
Fernán Faerron volvería a Costa Rica.
Fernán Faerron volvería a Costa Rica.

El mercado de fichajes en Costa Rica empieza a moverse con fuerza y uno de los nombres que vuelve a tomar protagonismo es el de Fernán Faerron. El defensor, con pasado en Herediano y Alajuelense, quedó libre tras rescindir su contrato luego de su etapa en el Vorskla Poltava de Ucrania, y su regreso al país parece cuestión de tiempo.

La posibilidad de que Faerron vuelva al fútbol nacional fue analizada por una voz más que autorizada. Allan Alemán, ídolo histórico del Deportivo Saprissa, habló en el programa TD Más y adelantó un escenario que no tardó en generar revuelo en Tibás.

¿Cuál es el club al que iría Allan Alemán?

“Yo creo que va a llegar Faerron a Saprissa. Yo sí hubiera contratado a Douglas por el tema que Duarte se lesionó”, comentó Alemán, dejando clara su lectura de la situación actual del club morado. El exjugador fue más allá y remarcó que en Tibás no suelen dejar pasar este tipo de oportunidades.

“Saprissa no es ningún tonto, son todos vivos e irán por él”, agregó, dando prácticamente por hecho que el nombre del zaguero está sobre la mesa de la dirigencia.

Tweet placeholder

El contexto juega a favor de ese escenario. Saprissa atraviesa un momento sensible en la zona defensiva, luego de confirmarse la grave lesión de Óscar Duarte, quien estará fuera de las canchas por al menos nueve meses tras romperse los ligamentos. A esto se suma la salida de Douglas Sequeira, una decisión que dejó al plantel con menos variantes en una posición clave.

Publicidad
“Le ve rasgos de Keylor”: formador de Navas en Saprissa elige portero entre Abraham Madriz e Isaac Alfaro

ver también

“Le ve rasgos de Keylor”: formador de Navas en Saprissa elige portero entre Abraham Madriz e Isaac Alfaro

Faerron, de 25 años, ya conoce bien el fútbol costarricense y ha pasado por dos de los grandes del país, Herediano y Alajuelense. Su reciente experiencia en Europa, aunque breve, le permitió sumar roce internacional, y ahora, como agente libre, se convierte en una opción atractiva para cualquier club que busque reforzar su defensa sin pagar traspaso.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Mientras Olimpia busca igualar a Saprissa con la estrella 40, cuántos títulos de Liga tiene Marathón
Honduras

Mientras Olimpia busca igualar a Saprissa con la estrella 40, cuántos títulos de Liga tiene Marathón

◉ Mercado de fichajes: altas, bajas y rumores para el Clausura 2026
Costa Rica

◉ Mercado de fichajes: altas, bajas y rumores para el Clausura 2026

Cartaginés quiere fichar a este delantero panameño tras la salida de Marco Ureña
Costa Rica

Cartaginés quiere fichar a este delantero panameño tras la salida de Marco Ureña

Panamá consigue un gran logro inédito en Centroamérica a nivel FIFA
Panama

Panamá consigue un gran logro inédito en Centroamérica a nivel FIFA

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo