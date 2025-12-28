Se revela la gran cantidad de dinero que pagó Águila para quitarse el castigo de FIFA

Club Deportivo Águila recibió un respiro importante en la planificación de su próxima temporada, luego de que su vicepresidente David Ventura confirmara que la dirigencia ya canceló los 24 mil dólares exigidos por la FIFA, monto que mantenía al conjunto migueleño bajo una sanción que le impedía inscribir jugadores desde septiembre pasado.

De acuerdo con Ventura, el pago correspondiente a los derechos de formación del jugador Alexon Saravia ya fue recibido por el máximo ente rector del fútbol mundial, y ahora solo resta que se actualice la FIFA Registration Ban List para que el equipo quede oficialmente habilitado. “Eso ya pasó, solo falta que se actualice la página de FIFA”, aseguró el dirigente en declaraciones a Grupo LPG.

En cuanto a movimientos del plantel, el directivo confirmó que Nelson Rodríguez es, por ahora, la única baja oficial del equipo, decisión que se dio a petición del propio jugador. Mientras tanto, la dirigencia trabaja para cerrar salidas pendientes y así avanzar con las renovaciones contractuales.

Ventura también adelantó que con el inicio de la pretemporada, programada para este lunes en las instalaciones de la UNIVO, llegarán jugadores a prueba, incluidos futbolistas extranjeros, quienes serán evaluados por el técnico Juan Carlos Chávez para determinar si encajan en el perfil deportivo que busca el cuerpo técnico.

Uno de los puntos prioritarios para el estratega emplumado es el refuerzo de la delantera, una necesidad que la dirigencia ya reconoce. Según explicó Ventura, existen pláticas avanzadas con dos jugadores sudamericanos, aunque primero se busca cerrar el tema de finiquitos y renovaciones antes de oficializar nuevas contrataciones.

Finalmente, el vicepresidente confirmó que Águila planea disputar un partido amistoso en Houston, Texas, ante un rival aún por definir. Para ello, el club deberá contar con la autorización de la liga, con el objetivo de solicitar también el diferimiento del primer partido del torneo. Ventura cerró destacando que el cuerpo técnico se mantiene intacto, reafirmando la confianza en el proyecto deportivo de cara a la nueva temporada.

