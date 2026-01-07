“Él no quería”: presidente de Cartaginés hace fuerte revelación sobre la salida de Andrés Carevic

La salida de Andrés Carevic de Cartaginés sigue dejando tela para cortar y, esta vez, fue el propio presidente del club quien decidió contar detalles que hasta ahora no se conocían. Leonardo Vargas rompió el silencio y dejó en claro que la decisión del técnico argentino tomó completamente desprevenida a la dirigencia brumosa.

En declaraciones al programa Encuentro Deportivo, de Radio Columbia, Vargas explicó que todo ocurrió de manera abrupta tras la eliminación ante Saprissa, cuando nadie en el club imaginaba un desenlace de ese tipo.

¿Cómo fue la salida de Andrés Carevic de Cartaginés?

“Después del partido contra Saprissa, nos presentó la renuncia. Nos tomó desprevenidos; pensamos que iba a seguir hasta terminar el contrato, pero tuvo sus razones, entendibles o no; él no quería estar en Cartaginés”, confesó el jerarca, dejando entrever que la decisión ya estaba tomada por parte del entrenador.

La situación obligó al club a reaccionar de inmediato. Según explicó Vargas, Cartaginés tuvo que recurrir a una cláusula contractual para formalizar la salida del técnico, en un escenario que los dejó con poco margen de maniobra.

Leonardo Vargas habló de Carevic.

“Hicimos valer una cláusula de salida, nos costó un poco, pero me gustó mucho trabajar con él; espero en el futuro volver a hacerlo, no tengo ninguna situación con él”, añadió el presidente, bajándole el tono a cualquier posible conflicto personal.

Uno de los puntos más contundentes de sus declaraciones fue cuando aclaró que el club cumplió con todo lo pactado con Carevic y su cuerpo técnico, descartando versiones sobre incumplimientos internos.

“Lo que le ofrecimos lo cumplimos, no hubo cosa que dijéramos de palabra que hayamos incumplido”, afirmó con firmeza. Consultado sobre si la salida del entrenador estuvo relacionada con una mejora económica en otro club, hoy Carevic ya fue presentado oficialmente como técnico del Sporting FC, Vargas prefirió no entrar en ese terreno.