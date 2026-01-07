Es tendencia:
Minor Álvarez no se guarda nada y le dice a la afición de Saprissa lo que piensa de las críticas

La responsabilidad que tiene Minor Álvarez en Saprissa es grande y sobre ese escenario salió a romper el silencio.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Minor Álvarez habló sobre las críticas tras su llegada a Saprissa
Minor Álvarez habló sobre las críticas tras su llegada a Saprissa

Minor Álvarez llegó a Saprissa para tomar la responsabilidad de hacerse cargo del arco de morado. Un espacio que dejó Esteban Alvarado tras anunciar su retiro del fútbol profesional

Con 36 años de edad, esta llegada de Minor Álvarez fue bastante cuestionada por los seguidores de Saprissa y del fútbol tico en general. A pesar de su experiencia, no cuenta con el 100% del respaldo de los seguidores.

Esto dijo Minor Álvarez como nuevo jugador de Saprissa

Sobre ese escenario, Minor Álvarez decidió romper el silencio y mencionó lo que significa llegar a una institución como Saprissa, y cómo también ha tomado las críticas.

Muy contento, agradecido, ilusionado y comprometido a cumplir con lo que se me requiera y cuando se necesite. Vengo como un Saprisista más de corazón que desde niño soñó con la oportunidad que estoy viviendo”, compartió Minor Álvarez.

Minor Álvarez como nuevo portero de Saprissa

“Sé lo que significa ser portero de Saprissa y lo que debo hacer para lograr los objetivos grupales e individuales“, comentó Minor Álvarez a través de las redes sociales.

Minor Álvarez responde a las críticas

“Me siento preparado para la exigencia de la afición y esta gran institución, Dios me puso aquí y sé que tengo su respaldo”, compartió en redes.

“No soy una moneda de Bitcoin para agradarle a todo mundo, pero se lo que valgo y puedo llegar a valer haciendo mi trabajo en silencio y con ruido”, afirmó.

“Gracias a todos los que a lo largo de mi carrera me han apoyado, alentado y aún están ahí, todavía hay mucho por recorrer juntos”, finalizó Minor Álvarez.

Con contrato por año y medio, Minor Álvarez apuesta por el trabajo y la constancia como su mejor respuesta, decidido a dejar que el rendimiento respalde sus palabras y silencie las críticas.

