Tiene 18 años, nació en Países Bajos y sueña con la Selección: quién es y cómo juega Luque Casas Díaz, la última joya de Panamá

Panamá inició de forma movida su nuevo año. Después de alcanzar el objetivo en las Eliminatorias al Mundial 2026, todo parece pintarse del mejor color. Mientras se da inicio a la pretemporada, se realizan muchos movimientos importantes.

No solamente trabaja la Selección Nacional bajo las órdenes del director técnico Thomas Christiansen. Cada futbolista planifica su futuro, para lo que será el inicio de la temporada. También lo hacen las promesas canaleras de mayor proyección.

Entre esos nombres, se encuentra Luque Casas Díaz. Este mediocampista es más que bien valorado en el fútbol de Países Bajos, donde ya mantuvo un puñado de minutos con el primer equipo. Recientemente, fue pasado hacia dicha plantilla.

Panamá posa sus ojos sobre los movimientos de Luque Casas Díaz, joya de Europa

Según contó el periodista César Mosquera en su último video, el jugador Luque Casas Díaz le dio el sí a Panamá. Se trata de uno de los mejores y más efectivos ejecutores de pelota parada de Países Bajos. Es un hábil y aguerrido mediocentro.

Casas Díaz fue confirmado en el primer equipo del Roosendaal neerlandés, luego de pasar 10 años en la academia formativa del equipo. Actualmente, este club va en la cuarta división de la pirámide profesional. Finalizó décimo el último torneo.

El joven tiene 18 años y nació en el país en donde actualmente trabaja. Su padre es panameño, por lo que tiene habilitada la nacionalidad. Este mediocampista es más que interesante y no solamente por su pegada. Es elegible para la Sub-20.