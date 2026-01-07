“Refuerzos extranjeros”: Fantasma Figueroa celebra la mejor noticia desde que asumió en Comunicaciones

Comunicaciones se encuentra en un proceso de reestructuración. Después de lo sucedido en el Torneo Apertura 2026, la dirigencia planteó un volantazo. Quedar último en la tabla significó un golpe duro para el club. No quieren que empeore.

La Junta Directiva decidió la vuelva de Iván Franco Sopegno a las fuerzas básicas de la institución. Entre los nombres candidateados al puesto de director técnico, el de Marco Antonio Figueroa convenció con su proyecto. Por eso puso la firma.

Con la pretemporada en marcha, llegaron las primeras buenas noticias para estos dirigidos por el Fantasma. Aparentemente, con algo más de calma, ya se acercan los ansiados refuerzos extranjeros. La temporada entrante estará disputadísima.

ver también Festeja Fantasma Figueroa: Comunicaciones se asegura un jugador de selección para el Clausura 2026

Comunicaciones aguarda por los refuerzos extranjeros para el Fantasma Figueroa

Según confirmó el periodista Juan Carlos Gálvez a través de su cuenta oficial de X, los refuerzos para el equipo crema están al caer. Se trataría de futbolistas que van a llegar desde el extranjero para darle opciones a Marco Antonio Figueroa.

“La calma y la normalidad se empieza a ver en Comunicaciones. No se fue nadie, pero entre este miércoles y jueves darán a conocer los refuerzos extranjeros. Habrá conferencia con el técnico este viernes”, avisó el reportero Gálvez en su posteo.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Por lo pronto, se supo que Axel De La Cruz regresará a las filas blancas luego de haberse ido a Atlético Mictlán a préstamo. Finalmente, las partes no llegaron a un acuerdo, por lo que el futbolista nacido en Petén se unirá a sus compañeros.