“Oficial”: la joya de Panamá que Christiansen sigue de cerca da el salto a un campeón de la MLS

Panamá comienza a transitar un año sumamente especial, marcado por su participación en el Mundial 2026, con grandes noticias. La más reciente de ellas es que tendrá un nuevo representante en la MLS (Major League Soccer), donde militan cuatro canaleros.

Al selecto grupo que integran Aníbal Godoy (San Diego FC), Omar Valencia (New York RB), Carlos Harvey (Minnesota United) y Rafael Mosquera (New York RB), se sumará un mediocampista que viene dando de qué hablar hace tiempo y muy posiblemente sea convocado por Thomas Christiansen para los amistosos ante Bolivia (18 de enero) y México (21 de enero).

¿Quién es el nuevo legionario que tendrá Panamá en la MLS?

Se trata de Moisés Véliz, quien, de acuerdo a la información compartida por el periodista Álvaro Martínez en su cuenta de X, “recibió hoy la llamada del Gerente del Nashville SC (Mike Jacobs) para unirse al equipo de MLS”.

Véliz estaba en la filial de dicha franquicia, el Huntsville City, donde tuvo un gran rendimiento. Gracias al mismo, se ganó el lugar que tanto anhelaba: “¡Ya es oficial! Viajará este 9 de enero (8:00 a.m.) y arrancará la pretemporada el 12 de enero”. Además, está “en los planes para jugar la Concacaf Champions Cup”, afirmó Martínez.

El futbolista de 21 años, cuyos derechos deportivos le pertenecen a Tauro FC, también generó interés en el campeón de la U.S. Open Cup por su polivalencia: viene de jugar en la MLS Next Pro como contención, mediocampista ofensivo y lateral derecho —posición en la cual se inició—.

En total, disputó veintiún partidos (1.053 minutos) en el certamen juvenil, aportando un gol y dos asistencias. Ahora, le tocará demostrar en la máxima categoría del fútbol de Estados Unidos, donde compartirá vestuario con el delantero costarricense Warren Madrigal, ex Saprissa.