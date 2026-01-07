Es tendencia:
Todo Costa Rica sorprendido con el 9 que Andrés Carevic quiere en Sporting: “Dicen que me parezco a Cavani o Lewandowski”

Andrés Carevic quiere un centrodelantero paraguayo para dar pelea con Sporting FC en el Torneo Clausura 2026.

Por Maximiliano Mansilla

© CSCSporting quiere a este delantero paraguayo, que se nacionalizó chileno.

Sporting FC apuesta fuertemente al Torneo Clausura 2026. No solo se mudó de la que fue su casa en Primera División por más de cinco años, el estadio Ernesto Rhormoser de San José, para jugar en el cantón de Grecia, sino que también apostó por un cambio de timonel y sacudió el mercado costarricense al fichar a Andrés Carevic.

Ni bien finalizó el campeonato anterior, el técnico argentino le comunicó a la directiva de Cartaginés que no seguiría. Y a mediados de diciembre trascendió lo que hoy ya es una realidad: dirigirá a los Albinegros. Desde entonces, varios refuerzos han llegado al club, atravesados por un factor en común: todos fueron pupilos de Carevic en Alajuelense o la Vieja Metrópoli.

Sin embargo, en las últimas horas comenzó a circular el perfil de un delantero sudamericano que rompe con este patrón. Tiene 28 años, es paraguayo y milita en O’Higgins de la máxima categoría de Chile.

El ‘9’ sudamericano que podría fichar Sporting FC

José Miguel Cubero, gerente deportivo de Sporting, platicó sobre el tema en el programa Seguimos y, sin nombrarlo, reconoció el fuerte interés que hay por Arnaldo Castillo. Uno de los arietes que Carevic tiene en carpeta junto a Maynor George (agente libre) y Alberto Toril (Alajuelense).

Castillo, nacido en Ciudad del Este, llegó con 17 años al fútbol chileno y jamás se marchó. Universidad de Concepción le abrió las puertas, luego pasó por Naval, Puerto Montt y en 2022 regresó a la institución de Concepción, donde se formó, antes de dar el salto a O’Higgins.

Ese año fue el mejor de su carrera. Anotó 12 goles con la “U” en 22 partidos de la Primera B, despertando la atención mediática en el país trasandino. Consultado por su perfil como futbolista en una extensa entrevista con Deportes 13, afirmó: Algunos dicen que me parezco a Cavani o Lewandoski según un compañero. Yo le decía que no era para tanto, que estábamos en U. de Concepción. Se ‘cagaban’ de la risa”.

Arnaldo Castillo, celebrando uno de los goles que hizo en O’Higgins. (Foto: El Rancagüino)

Con respecto a su presente, Castillo viene de aportar 4 tantos y 2 asistencias en 28 apariciones con O’Higgins entre la Liga Pimera y la Copa Chile. Todavía le queda contrato hasta finales de 2026 y eso está trabando las negociaciones, según afirmaron desde Sporting en Seguimos.

