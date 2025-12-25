Es tendencia:
La FIFA paga: el dinero que Saprissa recibiría si Tomás Rodríguez participa del Mundial 2026

FIFA pagaría una interesante cantidad de dinero al Saprissa si Tomás Rodríguez juega el Mundial 2026.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

El dinero que FIFA pagaría a Saprissa si Tomás Rodríguez juega el Mundial 2026.
Tomas Rodríguez está a pocos pasos de ser nuevo futbolista del Saprissa, en un giro inesperado del mercado de pases. Cuando parecía cerrado su arribo al fútbol guaraní, un cambio de planes apareció. Ahora, las buenas noticias podrían llegar.

Rodríguez tiene muy avanzadas sus negociaciones con El Monstruo Morado, tal como informó el periodista Kevin Jiménez en sus redes sociales. También se supo que Olimpia de Paraguay se bajó de la puja por el futbolista. Le allanó su camino.

De esta manera, el jugador llegaría a un equipo con el que competirá al máximo de cara al Mundial 2026. Cuenta con oportunidades de meterse en convocatoria y quiere aprovechar su momento. El conjunto tico recibiría una bonificación FIFA.

El dinero que Tomás Rodríguez le haría ganar a Saprissa por jugar el Mundial

FIFA anunció hace algunos días cuáles serán los premios económicos que pagará a las entidades participantes, así como también le corresponde una porción a los equipos que presten a sus futbolistas para la máxima competencia. Cifra jugosa.

Por cada día que sus futbolistas estén afectados por el Mundial 2026, los clubes se harán con un total de 10 mil dólares. Esto significa un mínimo aproximado de 200 mil dólares para Saprissa, en caso de que se haga con Tomás Rodríguez.

En total, son 209 millones de dólares los destinados para reconocer a todas las instituciones por contribuir con sus deportistas a la nutrición de las plantillas de las selecciones nacionales. Obviamente, están divididas en partes idénticas.

