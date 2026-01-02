Castigados por la FIFA: Nicaragua ya recibió la notificación que golpea a la Fenifut

Después de lo que fue un 2025 complicado a nivel resultados, Nicaragua empezó con el pie izquierdo el 2026 y recibió un golpe que repercute directamente en la Fenifut.

Recientemente, desde la FIFA se conoció una dura sanción que pone en vilo a las autoridades. Muchos de los nombres importantes del arbitraje nicaragüense se ven afectados por eso.

Nicaragua recibió un duro castigo por parte de la FIFA que perjudica a la Fenifut

Según informó Nectalí Mora Zeledón a través de su página oficial de Facebook, muchos colegiados oficiales de la FENIFUT no recibieron el gafete correspondiente a la FIFA por segundo año consecutivo. Duro castigo y mensaje.

Se trata del asistente Emmanuel Aguirre, quien fue castigado junto a los árbitros principales Ricardo Mendoza y Nitzar Sandoval. La Federación Nicaragüense de Fútbol recibió la notificación de las estafetas, con la exclusión de estos nombres.

Cuerpo arbitral de Nicaragua, sin los gafetes de la FIFA para la temporada 2026 (RRSS).

Debido al error que cometieron durante el informe del 2024, tanto Aguirre como Mendoza y Sandoval están fuera de la nómina. El granadino Roger Meléndez es el único nuevo árbitro FIFA del corriente 2026, según el reciente comunicado.

