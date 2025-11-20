Es tendencia:
La Inteligencia Artificial simula el sorteo del Mundial 2026: grupo y rivales de Panamá

La Inteligencia Artificial tomó nuestro pedido y así quedaron los grupos del Mundial 2026 según su simulación.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Panamá enfrentaría a un campeón mundial.
© Hecha por GeminiPanamá enfrentaría a un campeón mundial.

Este jueves, el camino hacia el Mundial 2026 dio un salto clave: con el sorteo de los repechajes UEFA e intercontinentales quedaron definidos los cruces que repartirán los últimos seis boletos para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. El cuadro ya está casi completo, con 42 de las 48 selecciones aseguradas, y entre ellas aparece Panamá, único representante centroamericano que mira de cerca cada detalle.

Con ese contexto, entre los canaleros la pregunta es inevitable: ¿cómo podría quedar el sorteo del Mundial y qué grupo le tocaría a la Selección de Thomas Christiansen? Con los bombos prácticamente configurados y solo seis casilleros a la espera de los ganadores de los repechajes, se puede jugar a proyectar posibles grupos, cruzar gigantes, medir trampas y hasta soñar con una zona “amigable” para la Marea Roja.

Por eso, desde FCA le pedimos a ChatGPT una simulación completa del sorteo para United 2026.

Grupos simulados del Mundial 2026

  • Grupo A: México (CONCACAF), Corea del Sur (AFC), Escocia (UEFA) y Cabo Verde (CAF).
  • Grupo B: Canadá (CONCACAF), Irán (AFC), Costa de Marfil (CAF) y Ganador repesca UEFA 1.
  • Grupo C: Brasil (CONMEBOL), Japón (AFC), Sudáfrica (CAF) y Ganador repesca UEFA 4.
  • Grupo D: Estados Unidos (CONCACAF), Uruguay (CONMEBOL), Qatar (AFC) y Ghana (CAF).
  • Grupo E: Argentina (CONMEBOL), Australia (AFC), PANAMÁ (CONCACAF) y Ganador repesca UEFA 3.
  • Grupo F: Francia (UEFA), Suiza (UEFA), Paraguay (CONMEBOL) y Curazao (CONCACAF).
  • Grupo G: Inglaterra (UEFA), Ecuador (CONMEBOL), Uzbekistán (AFC) y Ganador repesca UEFA 2.
  • Grupo H: España (UEFA), Colombia (CONMEBOL), Egipto (CAF) y Jordania (AFC)
  • Grupo I: Portugal (UEFA), Senegal (CAF), Arabia Saudita (AFC) y Ganador repechaje intercontinental 1 (Irak, Bolivia, RD del Congo, Jamaica, Surinam y Nueva Caledonia)
  • Grupo J: Alemania (UEFA), Marruecos (CAF), Noruega (UEFA) y Nueva Zelanda (OFC)
  • Grupo K: Países Bajos (UEFA), Austria (UEFA), Túnez (CAF) y Haití (CONCACAF)
  • Grupo L: Bélgica (UEFA), Croacia (UEFA), Argelia (CAF) y Ganador repechaje intercontinental 2 (Irak, Bolivia, RD del Congo, Jamaica, Surinam y Nueva Caledonia).

La lupa sobre el grupo de Panamá


En esta simulación, Panamá cae en un grupo muy “mundialista”, pero no imposible:

  • Argentina – campeona vigente, cabeza de serie
  • Australia – clásica selección competitiva, suele pelear por octavos.
  • Panamá – se evita a otro CONCACAF fuerte (Estados Unidos/México/Canadá).
  • Ganador repesca UEFA 3 – este punto es uno de los que más preocupa, ya que hay selecciones europeas de gran nivel. Todo dependerá de la suerte: Italia, Dinamarca, Turquía, Ucrania, Polonia, Gales, República Checa, Eslovaquia, Irlanda, Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Suecia, Rumania, Macedonia del Norte e Irlanda del Norte.

¿Cuándo y dónde es el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se realizará el viernes 5 de diciembre de 2025. La ceremonia comenzará a las 11:00 de Centroamérica, 12:00 de Panamá, y será en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D. C., capital de Estados Unidos.

