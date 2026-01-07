Ganó seis títulos con Alajuelense, pero Machillo Ramírez ya no lo quiere y ahora reforzaría a un rival directo en Costa Rica: “Negocia su salida”

El mercado de fichajes vuelve a moverse en Costa Rica y reabre viejas tensiones: tras una etapa marcada por el éxito y los títulos, la relación entre el jugador y la Liga Deportiva Alajuelense del Machillo Ramírez parece haber llegado a su punto final.

Dicho escenario abren la puerta a un escenario incómodo para Alajuelense, ya que el jugador podría terminar reforzando a un rival directo en el campeonato costarricense.

ver también Machillo Ramírez rompió el silencio sobre el fichaje que tiene ilusionado a Alajuelense: “Es muy interesante”

¿Cuál jugador de Alajuelense se iría para reforzar a otro equipo de Costa Rica?

Se trata de Alberto Toril, quien tras ganar 6 títulos en la institución de Alajuelense, ya no está en los planes del Machillo Ramírez para este 2026. Sobre este escenario, el periodista Ferlin Fuentes mencionó la situación.

“Sporting espera la respuesta del delantero español Alberto Toril, quien negocia su salida de Alajuelense y aparece como una de las prioridades ofensivas del club josefino”, comentó el periodista Ferlin Fuentes.

Alberto Toril- Alajuelense

Los títulos conquistados en Alajuelense

Durante su etapa en Alajuelense, Toril construyó un palmarés destacado al conquistar seis títulos oficiales con el club rojinegro. Bajo su gestión, el equipo ganó la Copa Centroamericana de Concacaf en 2024 y 2025, se proclamó campeón del Torneo de Apertura de Costa Rica 2025-2026.

Publicidad

Publicidad

También levantó la Copa de Costa Rica en la temporada 2024-2025 y completó su vitrina con la Recopa de Costa Rica en las ediciones 2024-2025 y 2025-2026, consolidando así uno de los ciclos más exitosos recientes de la institución.