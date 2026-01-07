Es tendencia:
Guatemala en vilo: Luis Fernando Tena recibe la decisión final sobre Olger Escobar en la Selección

Guatemala iniciará el año con un amistoso ante Canadá, para el que Luis Fernando Tena espera poder contar con Olger Escobar.

Luis Fernando Tena espera decisión final en Guatemala sobre Olger Escobar.
Luis Fernando Tena espera decisión final en Guatemala sobre Olger Escobar.

Guatemala dio inicio a su año calendario con un plan de trabajo delineado. Tras el duro golpe en las Eliminatorias al Mundial 2026, el equipo tiene los objetivos planificados para esta temporada. Intentarán no sufrir ningún traspié en la misma.

La primera gran decisión de FEDEFUT fue la renovación de Luis Fernando Tena. Él será quien capitanee el barco rumbo al 2030. Remarcó como cuestión importante el ritmo futbolístico y la continuidad. Por ende, se organizaron algunos amistosos.

El primer problema se dio en la lista de convocados. En consideración de que los mismos se armaron por fuera de la FIFA, muchos equipos no están dispuestos a ceder a sus jugadores. Entre ellos, se encuentra el joven legionario Olger Escobar.

Guatemala espera por Olger Escobar para el partido amistoso contra Canadá

Olger Escobar es uno de los pedidos expresos que Luis Fernando Tena realizó a las autoridades de la FEDEFUT para el primer amistoso del año. Si bien la MLS no está en actividad, el jugador se encuentra en plena pretemporada con Montreal.

Según informó el periodista Juan Carlos Gálvez a través de su cuenta oficial de X, hoy se resolvería la situación de Escobar de cara al partido. El mismo será contra la Selección Nacional de Canadá, el 17 de enero en la ciudad de Los Ángeles.

Los otros legionarios citados por Tena en Guatemala serían Matt EvansDeCarlo GuerraAarón Herrera y Nelson Andrade. Herrera, también en la MLS pero en el DC United, recibió la autorización pertinente para poder participar del encuentro.

