Gerson Torres se quiere ir: todo Saprissa consternado por el equipo de Costa Rica que podría llevárselo

La intención de salida de Gerson Torres ha generado consternación en todo Deportivo Saprissa, sobre todo porque el interés viene de otro club del fútbol costarricense en pleno mercado de fichajes.

Si bien su rendimiento no ha sido el esperado en Saprissa, este posible movimiento tomó por sorpresa a la dirigencia y al cuerpo técnico, que ahora analizan el impacto deportivo de una eventual partida de Torres.

¿A cuál equipo de Costa Rica quiere irse Gerson Torres?

El periodista Josué Quesada aseguró que la situación de Gerson Torres empieza a moverse en el mercado y el propio jugador tendría la intención de regresar a Herediano.

“A Gerson Torres también le están buscando equipo. Quiere volver a Herediano. No es oficial, pero sé cosas, el hombre quiere volver a Herediano porque en Saprissa no lo quieren. La gente, la afición, no lo quiere”, comentó el periodista Josué Quesada en Teléfono Rojo.

Gerson Torres en Saprissa

En cuanto a Gerson Torres, su rendimiento ha sido más irregular. Desde su llegada al conjunto morado no ha logrado afianzarse como titular, pese a haber contado con múltiples oportunidades. En casi 40 partidos disputados, el volante registra cuatro goles y una asistencia.