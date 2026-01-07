Fuera de Saprissa: Erick Lonnis sorprende a Costa Rica con su última decisión en el momento más caliente

En medio de este escenario de reestructuración profunda, el Deportivo Saprissa no solo ajusta su rumbo desde el banquillo, sino también desde la gestión deportiva.

Ante la falta de resultados en 2025, Erick Lonnis, como gerente deportivo, tomó la decisión de respaldar una depuración integral del proyecto, alineándose con la visión de Vladimir Quesada para renovar el plantel.

¿Cuál es la última decisión de Erick Lonnis que sorprende a Costa Rica?

En el punto más tenso del proceso de reestructuración, Erick Lonnis tomó una decisión que sacudió el entorno morado y sorprendió a todos en el fútbol de Costa Rica.

La decisión de Erick Lonnis fue dar un giro público a su perfil: abrió un canal de YouTube para opinar libremente sobre temas de actualidad más allá del fútbol, marcando distancia del entorno deportivo.

Su debut no pasó desapercibido, ya que estrenó el espacio con su análisis sobre la detención de Nicolás Maduro en Venezuela por parte del gobierno de Estados Unidos, en uno de los momentos más calientes en este inicio de 2026.

¿Otro paso importante en Costa Rica?

Según una publicación en la página de Facebook de La Voz Saprissista, Erick Lonnis estaría apuntando a un eventual salto al ámbito político, con la mira puesta en el cargo de Ministro de Deportes y Recreación.

Por ende también se podría explicar este nuevo espacio en su canal de Youtube para hablar de otros temas fuera del ámbito del fútbol y del Deportivo Saprissa.