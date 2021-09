Representante de Gianluigi Donnarumma asegura que Keylor Navas será suplente

El París Saint-Germain se ha reforzado enormemente en este mercado de pases, con el objetivo puesto no solo en ser el monarca de la Ligue 1, sino también de poder ganar la UEFA Champions League. Lionel Messi, Sergio Ramos, Achraf Hakimi y Georginio Wijnaldum fueron algunos de los fichajes más importantes, a los que también se suma Gianluigi Donnarumma.

El arribo del guardameta campeón de la Eurocopa con Italia y con varias temporadas en el AC Milan (a pesar de tener tan solo 22 años) generó una gran disputa en el arco del elenco parisino, teniendo en cuenta que ese lugar lo ocupa Keylor Navas, quien no ha dado grandes muestras de zozobra desde que llegó a mediados de 2019.

Mino Raiola, representante del joven y lungo portero (Con sus 1,96 metros es uno de los jugadores más altos en los equipos de la élite europea), aseguró en diálogo con RAI Sports que su cliente será quien se imponga en la puja por la titularidad, relegando al costarricense al banquillo.

"¿Keylor Navas? No hay pelea entre Gigio y Navas en el PSG. Gigio jugará", fueron las palabras del hombre que también trabaja con Zlatan Ibrahimović, Paul Pogba, Erling Haaland y Romelu Lukaku entre muchas otras figuras. Además, comentó que "la Juventus todavía tiene un gran pesar, y no solo la Juventus" por no haberlo fichado en su debido momento.

En lo que va del presente curso, el tico ha sido el encargado de defender la valla parisina en todos sus compromisos oficiales, excepto por el triunfo 4-0 ante Clermont donde el oriundo del viejo continente tuvo su debut (debido a que Navas se había incorporado tarde a los entrenamientos por estar con La Sele). ¿Quién terminará quedándose con el puesto?