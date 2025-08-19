“Sin esfuerzo”: Jonathan Moya se fue de Alajuelense y su esposa rompió el silencio con un mensaje contundente

Las especulaciones sobre la salida de Jonathan Moya de Liga Deportiva Alajuelense llegaron a su fin este martes. En horas de la mañana, el club hizo el anuncio oficial a través de un comunicado que confirmó el fin de la relación contractual.

El mensaje, difundido por la institución en sus canales oficiales, rezaba: “Liga Deportiva Alajuelense informa que el jugador Jonathan Moya finalizó su vínculo con el club para afrontar una nueva experiencia internacional. Le deseamos muchos éxitos en este nuevo capítulo profesional”.

El próximo destino del atacante de 33 años será el Al-Bukiryah FC de la segunda división de Arabia Saudita, una liga remota pero que le ofreció una oportunidad económica considerable.

Los motivos de la salida de Jonathan Moya

La partida de Jonathan Moya se explica por una combinación de factores. En lo deportivo, su rendimiento en el último tiempo había disminuido notablemente, lo que le generó constantes críticas de parte de la afición.

La situación escaló cuando, en la humillante derrota ante Plaza Amador por la Copa Centroamericana, Moya celebró su anotación con un gesto de silencio a los aficionados que atendieron al Morera Soto, provocando el quiebre final de una relación que ya estaba tensa. La oferta del exterior llegó en un momento oportuno, facilitando un acuerdo mutuo que puso fin al ciclo del ex Saprissa.

Un gesto que no tuvo vuelta atrás (Brendy Núñez).

“Todo cambiar para bien”: el mensaje de Joseline Valverde

El lunes por la noche, luego de que el futbolista se despidiera de sus compañeros de equipo, su esposa, Joseline Valverde, publicó en sus historias de Instagram un mensaje que no pasó inadvertido entre los aficionados rojinegros.

“Cuando Dios se involucra, todo cambia para bien, la vida se alinea, la alegría florece, la paz se instala y la satisfacción llega sin esfuerzo”, fue la frase que compartió Valverde.

La historia de Joseline Valverde (Instagram).

Mientras tanto, Jonathan Moya ha preferido no salir a expresarse sobre su salida. Junto a su familia, el experimentado atacante ya se prepara para el siguiente capítulo de su carrera en Medio Oriente.