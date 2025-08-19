Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

“Sin esfuerzo”: Jonathan Moya se fue de Alajuelense y su esposa rompió el silencio con un mensaje contundente

La esposa de Jonathan Moya no se quedó de brazos cruzados al enterarse de la salida del delantero de Alajuelense.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Joseline Valverde no se quedó callada.
© Brendy Núñez / Instagram.Joseline Valverde no se quedó callada.

Las especulaciones sobre la salida de Jonathan Moya de Liga Deportiva Alajuelense llegaron a su fin este martes. En horas de la mañana, el club hizo el anuncio oficial a través de un comunicado que confirmó el fin de la relación contractual.

El mensaje, difundido por la institución en sus canales oficiales, rezaba: “Liga Deportiva Alajuelense informa que el jugador Jonathan Moya finalizó su vínculo con el club para afrontar una nueva experiencia internacional. Le deseamos muchos éxitos en este nuevo capítulo profesional”.

“Hay luz verde”: Machillo Ramírez ya definió quién será el fichaje internacional que reemplazará a Jonathan Moya en Alajuelense

ver también

“Hay luz verde”: Machillo Ramírez ya definió quién será el fichaje internacional que reemplazará a Jonathan Moya en Alajuelense

El próximo destino del atacante de 33 años será el Al-Bukiryah FC de la segunda división de Arabia Saudita, una liga remota pero que le ofreció una oportunidad económica considerable.

Publicidad
Tweet placeholder

Los motivos de la salida de Jonathan Moya

La partida de Jonathan Moya se explica por una combinación de factores. En lo deportivo, su rendimiento en el último tiempo había disminuido notablemente, lo que le generó constantes críticas de parte de la afición.

Publicidad

La situación escaló cuando, en la humillante derrota ante Plaza Amador por la Copa Centroamericana, Moya celebró su anotación con un gesto de silencio a los aficionados que atendieron al Morera Soto, provocando el quiebre final de una relación que ya estaba tensa. La oferta del exterior llegó en un momento oportuno, facilitando un acuerdo mutuo que puso fin al ciclo del ex Saprissa.

jonathan moya-alajuelense-copa centroamericana

Un gesto que no tuvo vuelta atrás (Brendy Núñez).

Publicidad

“Todo cambiar para bien”: el mensaje de Joseline Valverde

El lunes por la noche, luego de que el futbolista se despidiera de sus compañeros de equipo, su esposa, Joseline Valverde, publicó en sus historias de Instagram un mensaje que no pasó inadvertido entre los aficionados rojinegros.

Cuando Dios se involucra, todo cambia para bien, la vida se alinea, la alegría florece, la paz se instala y la satisfacción llega sin esfuerzo”, fue la frase que compartió Valverde.

Publicidad
La historia de Joseline Valverde (Instagram).

La historia de Joseline Valverde (Instagram).

Mientras Machillo Ramírez espera por un 9, Alajuelense asegura la firma más deseada por la afición rojinegra

ver también

Mientras Machillo Ramírez espera por un 9, Alajuelense asegura la firma más deseada por la afición rojinegra

Mientras tanto, Jonathan Moya ha preferido no salir a expresarse sobre su salida. Junto a su familia, el experimentado atacante ya se prepara para el siguiente capítulo de su carrera en Medio Oriente.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Mientras le busca reemplazante a Jonathan Moya, se tomó una decisión con el futuro de Joel Campbell
Liga Deportiva Alajuelense

Mientras le busca reemplazante a Jonathan Moya, se tomó una decisión con el futuro de Joel Campbell

"Hay luz verde": Machillo ya definió al fichaje internacional que reemplazará a Moya
Liga Deportiva Alajuelense

"Hay luz verde": Machillo ya definió al fichaje internacional que reemplazará a Moya

Mientras Machillo espera por un 9, Alajuelense asegura la firma más deseada por la afición
Liga Deportiva Alajuelense

Mientras Machillo espera por un 9, Alajuelense asegura la firma más deseada por la afición

Machillo borra a una gran promesa de Alajuelense
Liga Deportiva Alajuelense

Machillo borra a una gran promesa de Alajuelense

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo