Todavía no firmó en Alianza y ya tiene un problema: Enrico Dueñas recibe su primer revés antes de su regreso a El Salvador

Enrico Dueñas recibió un duro revés que le llegó casi de bienvenida al fútbol de El Salvador. Todavía no firmó su contrato con Alianza FC, pero ya tiene cosas por solucionar. Se esperaba un poco más de tranquilidad con su arribo, pero no pasó.

Alianza tiene listo a su nuevo fichaje estelar. Solamente resta la firma para que el joven mediocampista Dueñas se sume al equipo. Llegará libre desde el TOP Oss de Países Bajos, con 24 años y mucho para aportar en el Torneo Clausura 2025.

Con el visto bueno del presidente de la institución, la alegría de toda la afición no se hizo esperar. Tampoco la de Hernán Darío Gómez, quien pierde un legionario pero ganará continuidad en un futbolista de otro calibre. Hasta ahí, todo bien.

Lamentablemente, no todo es felicidad para el habilidoso muchacho nacido en Almere. Ciertas determinaciones sobre su presente le jugaron en contra, por lo que deberá pararse desde un lugar distinto y aprovechar la chance en el Albo.

Enrico Dueñas llega a Alianza: primeros problemas en El Salvador antes de firmar

El Salvador afrontará la tercera etapa de Eliminatorias al Mundial 2026, en la que cada uno de los movimientos realizados podría ser clave. Serán tres ventanas de dos partidos cada una. Todos los sueños se encuentran en el paño y la ruleta gira.

Bolillo Gómez analiza detenidamente el rendimiento de cada futbolista. Hasta se armó una especie de gira para visitar a muchos legionarios, verlos en acción y dar un veredicto en las convocatorias. Dentro de los observados, está Enrico Dueñas.

Según informó el periodista Christian Peñate, el futbolista de 24 años podría no estar en citación para los dos juegos de septiembre. Eso se debería únicamente a una decisión deportiva, porque jugó solamente dos encuentros en el semestre.

El muchacho nacido en Almere y representante de El Salvador, sufrió una lesión en uno de sus tobillos por la que tuvo que ser operado. Estuvo fuera de canchas desde el pasado septiembre del año 2024. Esta fue una complicada recuperación.

Eliminatorias al Mundial 2026: el camino de La Selecta para cumplir su gran sueño

Visitante vs. Guatemala, 4 de septiembre.

Local vs. Surinam, 8 de septiembre.

Local vs. Panamá, 10 de octubre.

Local vs. Guatemala, 14 de octubre.

Visitante vs. Surinam, 13 de noviembre.

Visitante vs. Panamá, 18 de noviembre.