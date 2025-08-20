La FIFA se lo preguntó y Cristiano Ronaldo tuvo que elegir: la respuesta sobre Keylor Navas que impactó a Costa Rica

No hay dudas de que la etapa brillante en la carrera de Keylor Navas ocurrió en Real Madrid. Tres Champions de manera consecutiva e innumerables títulos, fueron para el tico lo más representativo en sus vitrinas. Esto tampoco se hubiera logrado sin la presencia de Cristiano Ronaldo y sus goles en la casa blanca

Hoy, ambos jugadores atraviesan etapas distintas: Keylor Navas (38 años) se encuentra en los Pumas de México viviendo un capítulo distinto en su carrera lejos de Europa, mientras que Cristiano Ronaldo (40 años) sigue en Arabia Saudita buscando romper su marca goleadora.

ver también Entre Keylor Navas y Manuel Neuer: Lionel Messi no dudó al elegir quién es mejor portero

La elección de Cristiano Ronaldo que involucró a Keylor Navas

En el año 2020, una de las noticias que más llamó la atención en el mundo del fútbol fue la revelación de las votaciones de los premios The Best. En aquella ocasión, se conoció que Cristiano Ronaldo eligió a Keylor Navas como el mejor jugador del año, un gesto que no pasó desapercibido y que fue interpretado como un reconocimiento a la calidad y constancia del portero costarricense.

Publicidad

Publicidad

Keylor Navas y Cristiano Ronaldo en Real Madrid

A pesar de que en 2020 Keylor Navas perdió la final de la Champions League frente al Bayern Múnich de Manuel Neuer, Cristiano Ronaldo sorprendió al elegir al costarricense por encima del alemán en las votaciones de The Best.

Publicidad

Dicho gesto fue visto como una muestra de respeto y admiración hacia el desempeño de Navas, reconociendo su calidad y liderazgo bajo los tres palos más allá del resultado en la final europea.

Publicidad

El reconocimiento de Cristiano a Keylor Navas, más allá de los títulos

La elección de Cristiano Ronaldo evidenció el aprecio y la valoración hacia Keylor Navas, un guardameta que ha sabido ganarse el respeto de sus compañeros y rivales gracias a su constancia y determinación.

Publicidad

Keylor Navas con la UEFA Champions League

Más allá de no haber levantado la Champions ese año, el costarricense fue colocado por CR7 por encima de grandes figuras, demostrando que su impacto en el campo trasciende los resultados.

Publicidad