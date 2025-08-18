Dejó a Panamá sin palabras: figura de la Selección revela que es seguida por un histórico de Europa.

A pocos días del inicio de la tercera ronda de las Eliminatorias al Mundial 2026, los seleccionados de Panamá están siendo minuciosamente observados por el cuerpo técnico que lidera Thomas Christiansen de cara a los partidos contra Surinam y Guatemala.

La atención está puesta, sobre todo, en la delantera de la Marea Roja, que se vio sensiblemente mermada durante la última Copa Oro —pese al enorme aporte goleador de Ismael Díaz— por las lesiones de José Fajardo y Cecilio Waterman, quienes ya están sumando minutos con sus respectivos equipos.

Sin embargo, “Aquaman” no solo está en el radar de Christiansen. También sigue su desempeño una de las máximas leyendas del fútbol de Europa.

Publicidad

Publicidad

Thierry Henry está pendiente de Cecilio Waterman

Este domingo, a través de una historia en su cuenta de Instagram, Waterman saludó al mítico Thierry Henry por su cumpleaños número 48 con un mensaje que sorprendió tanto a los aficionados panameños como a los del club en el que milita, Coquimbo Unido de Chile: “Feliz cumple ídolo y gracias por seguir el torneo que estamos haciendo”, escribió.

ver también Se acordó de Waterman: Thierry Henry tuvo un gesto pocas veces visto tras la caída de Panamá

El ‘9’ de Panamá está en contacto con Henry desde que le dedicó eufóricamente aquel agónico gol que le marcó a Estados Unidos en las semifinales de la Liga de Naciones, el pasado 20 de marzo. El viral momento terminó de la mejor forma para el nacido en Bocas del Toro: después de obsequiarle su camiseta al campeón del mundo con Francia, este le regaló la que utilizaba en el Arsenal cuando se reencontraron.

Publicidad

En este último tiempo, el ídolo de los Gunners estuvo pendiente de la campaña de Waterman con Coquimbo Unido, donde lleva 9 goles y una asistencia en 23 partidos entre la Liga Primera y la Copa de Chile.

Publicidad

Próximamente, Christiansen dará a conocer la convocatoria para la próxima doble fecha FIFA y es probable que el ariete de 34 años figure en ella. El camino de Panamá iniciará el jueves 4 de septiembre, cuando visite a Surinam en el Estadio Franklin Essed de Paramaribo, desde las 6:30 p.m.