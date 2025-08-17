Chucho López y Jorge Aparicio contestan a Luis Fernando Tena tras su ausencia de la Selección de Guatemala

Xelajú MC vivió una noche mágica en el estadio Mario Camposeco, donde pasó por encima de Deportivo Guastatoya con un contundente 5-0. Entre las figuras del encuentro destacaron Jorge Aparicio y Antonio de Jesús “Chucho” López, quienes se convirtieron en piezas clave para el triunfo de los chivos, mostrando un nivel que genera debate alrededor de la Selección Nacional de Guatemala.

El encargado de abrir la ruta de la goleada fue López, quien con un gol oportuno y mucha dinámica se echó al equipo al hombro en los primeros minutos. Su anotación no solo rompió el hielo, sino que encendió la confianza del plantel quetzalteco que terminó imponiéndose con autoridad ante su afición.

En paralelo, Aparicio fue el equilibrio perfecto en el mediocampo. Con experiencia y criterio, el ex Comunicaciones controló los ritmos del partido, recuperó balones importantes y dio fluidez a la salida de los chivos. Su aporte fue determinante para que el equipo mantuviera el orden y dominara a un Guastatoya que nunca encontró respuestas.

Aparicio y Chucho López al margen de Guatemala

El contraste se da en que ambos futbolistas quedaron nuevamente fuera de la lista de convocados de Luis Fernando Tena para la Selección de Guatemala. El estratega mexicano presentó su nómina recientemente y las ausencias de López y Aparicio confirman que, por ahora, no están en los planes del proceso de la Bicolor.

La decisión genera debate entre la afición y la prensa, ya que el rendimiento mostrado por los dos jugadores en la Liga Nacional demuestra que aún tienen mucho que aportar. Para muchos, su jerarquía y actualidad podrían fortalecer al combinado nacional, sobre todo en partidos de alta exigencia.

Mientras tanto, Xelajú disfruta del gran momento de dos de sus referentes y se ilusiona con lo que puedan seguir aportando en el torneo local y en la Copa Centroamericana. Aparicio y López responden dentro del campo, aunque su futuro con la Selección Nacional siga siendo una incógnita.