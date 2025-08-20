El Salvador le roba una joya a Guatemala ante los ojos de la Concacaf: “Lo convencieron”

El Salvador le robó una joven promesa a Guatemala, en un momento futbolístico sumamente delicado. Ninguna autoridad del fútbol guatemalteco hizo nada para que los salvadoreños no cumplan su objetivo. Puede que vayan a lamentarse…
Una de las promesas que realizó Hernán Darío Gómez al asumir, fue mejorar los movimientos en la captación de futbolistas. Su proyecto es integral. Necesita que se lleve adelante con regularidad desde las divisiones formativas e inferiores.
Anthony Umanzor fue anunciado como nuevo jugador de La Selecta Sub-17, en la gira previa a la Copa del Mundo de la categoría. El jugador había participado del microciclo de abril, pero lo hizo a modo de prueba. Ahora está confirmado.
Umanzor tiene 17 años y nació en Ontario, Canadá. Por sus raíces, contaba con posibilidades de recibir un triple llamado. El equipo de su país natal no lo tuvo en consideración, así como fue descartado por La Bicolor en una extraña decisión.
En cuanto Anthony Umanzor fue rechazado por Guatemala, a sabiendas de que Canadá no lo tendría en consideración, El Salvador actuó. Se comunicó con este futbolista para conocer su situación en profundidad y llevarlo para sus equipos.
Según explicó el periodista Manuel López a través de sus redes sociales, al joven de 17 años “lo convencieron” con trabajo serio. Corre con ventaja para ganarse un lugar entre los jugadores que van a participar del Mundial de Qatar 2025.
Umanzor forma parte del plantel profesional de la York United FC Academy. Ya contó con pasos fugaces pero llamativos por Olimpia de Honduras y hasta algún equipo del ascenso italiano. Con su talento, aporta mucho dinamismo ofensivo.