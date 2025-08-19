“Hay luz verde”: Machillo Ramírez ya definió quién será el fichaje internacional que reemplazará a Jonathan Moya en Alajuelense

En Liga Deportiva Alajuelense, la decisión de salir al mercado en busca de un centrodelantero no es nueva. Desde antes de que se confirmara la salida de Jonathan Moya, la directiva rojinegra ya evaluaba opciones para reforzar la ofensiva.

Sin embargo, la partida del atacante de 33 años —quien rescindió su contrato de común acuerdo para emigrar al fútbol de la segunda división de Arabia Saudita— obligó a acelerar el proceso.

El principal problema para la dirigencia era el exigente paladar de Óscar “Machillo” Ramírez. Según se ha sabido, Carlos Vela, gerente deportivo de la institución, le presentó varios perfiles de delanteros, pero el estratega los descartaba uno por uno.

“Ya hay un elegido”: Alajuelense apunta al extranjero

Recién ahora parece que se ha alcanzado un consenso: en las últimas horas, el programa Seguimos confirmó lo que había adelantado el periodista Ferlín Fuentes, y es que Machillo ya habría aprobado la contratación de un centrodelantero extranjero.

“La primera opción de LDA para reforzar la delantera sería un mexicano. Todavía se está trabajando, se le han presentado muchos perfiles al Macho y ha descartado bastantes, pero al parecer ya hay luz verde“, aseguraron en el espacio.

Machillo Ramírez aprobó el fichaje de un 9 extranjero.

Por su parte, el periodista Kevin Jiménez complementó la información: “A mí me dicen que la Liga está trabajando fuertemente y que ya hay un elegido, pero no me quisieron soltar el nombre“.

La Liga necesita un salvador

Lo que sí dejó en claro Machillo Ramírez es que el delantero debe ser un refuerzo con jerarquía, probado en su liga, que llegue con ritmo competitivo y esté en condiciones físicas para convertirse en titular desde el primer minuto. El nuevo atacante tendrá la misión de resolver una de las carencias más graves del plantel, por lo que no hay margen para apuestas a futuro.

Ahora, el club debe acelerar los trámites. El fichaje de un jugador extranjero implica gestionar la documentación migratoria, lo que puede tardar hasta dos semanas entre su llegada y su estreno en la cancha. Con el tiempo corriendo y el Apertura en plena disputa, la afición espera que el anuncio oficial llegue en las próximas horas.

