Decisión tomada: la medida de Luis Fernando Tena que afecta a Guatemala antes de las Eliminatorias al Mundial 2026

Guatemala se acerca a la tercera fase de Eliminatorias al Mundial 2026. Todos y cada uno de los movimientos realizados podría afectar un camino histórico, sea para bien o para mal. Nadie quiere quedarse fuera del gran sueño guatemalteco.

Luis Fernando Tena ultima detalles para que su plantilla se encuentre al 100%. El objetivo máximo no será fácil de alcanzar. La Bicolor deberá reinar en el Grupo A, donde comparte lugar con Panamá, Surinam y El Salvador. Durísimos oponentes.

Por eso mismo, previo a las tres ventanas de dos partidos cada una, el entrenador tomó algunas decisiones importantes. En primer lugar, Tena dijo que sus dirigidos no jugarían ningún amistoso previo a los seis duelos. Esto, para no desgastarse.

Ahora, después de una serie de charlas con las autoridades de la FFG, el director técnico dejó clara una determinación que afectará a varios equipos de la actual Liga Nacional. Para la misma, tomó como resguardo un plan ejecutado antes.

Guatemala afectada por seria medida de Luis Fernando Tena camino al Mundial 2026

La Selección Nacional está a pocos días de asumir el primer binomio de cotejos por lo que podría ser su último paso hacia la clasificación. Recibirá a El Salvador el venidero 4 de septiembre y visitará a su par de Panamá el día 8 del mismo mes.

Por eso mismo, con la decisión tomada de extender los microciclos y contar ya con todos sus futbolistas seleccionados, Luis Fernando Tena decidió. Los equipos perjudicados, principalmente, son los que disputan la Copa Centroamericana.

Según informó el periodista Juan Carlos Gálvez a través de su cuenta oficial de X, aquellos jugadores citados a La Bicolor no están autorizados a regresar a Xelajú MC y Antigua GFC para la próxima semana. Se jugará la quinta jornada inicial.

Los Coloniales ocupan el segundo puesto del Grupo A, detrás de Plaza Amador, y enfrentarán a Alajuelense en un partido clave. Los Rojos, en tanto, mandan en el Grupo D y su próximo oponente es Olimpia, el escolta de esa misma división.

Eliminatorias al Mundial 2026: todos los partidos de la Selección Nacional