“Se acabó”: Manfred Ugalde recibe la respuesta que lo cambia todo en medio del mercado de fichajes

Manfred Ugalde se encuentra en un momento clave de su carrera. Después de haber sido el máximo artillero del fútbol ruso con Spartak de Moscú, con 17 goles en veintinueve partidos, perdió lugar en la consideración del entrenador Dejan Stanković y Feyenoord apareció para abrirle nuevamente las puertas de una liga que conoce bien: la Eredivisie.

En los últimos días, el club de Róterdam logró flexibilizar un poco la postura de los moscovitas, que ahora piden el desembolso de 20 millones de euros en una sola cuota —antes exigía $25 millones— para dejar salir a Ugalde, dispuesto también a rebajarse el salario.

Sin embargo, el alto precio por su ficha y los cuestionamientos éticos y morales a Feyenoord por haber entablado negociaciones con un equipo de un país en guerra como Rusia, que ha sido vetado del deporte a nivel mundial, enfriaron el posible traspaso del ariete de 23 años.

Manfred Ugalde recibe la respuesta que sepulta sus ilusiones en Europa

El periodista Martijn Krabbendam, analista de Feyenoord para el reconocido medio neerlandés Voetbal International, fue tajante al hablar sobre la posible llegada de Manfred Ugalde: “Creo que eso se acabó. Es inviable”.

“Se oía hablar de 25 millones. Era una posibilidad, pero entonces surgió la pregunta interna: ¿Deberíamos hacerlo? ¿Es moralmente correcto? Varios miembros de la junta directiva empezaron a tener dudas al respecto, y luego empezó a tardar tanto que también podría descartarse“, añadió.

Para colmo, la figura de la selección costarricense tiene un competidor en la puja para llegar a Róterdam: el delantero maliense El Bilal Touré, que juega en Atalanta de la Serie A y tiene la misma edad que el ex Saprissa. Antes de recalar en Italia, pasó por UD Almería, Stade Reims y Stuttgart.

(Foto: captura de X)

Sin embargo, el escenario es similar. “Ficharlo está descartado, así que será una cesión. Feyenoord tendrá que esperar que los italianos piensen: lo enviaremos a De Kuip (así se llama el estadio del club) por un año. De eso dependen”, explicó Krabbendam.

Todo se definirá en los próximos días, que prometen ser ajetreados para los once veces campeones de la Eredivisie: “No es ningún secreto que Touré está en la lista. Pero Julián Carranza tiene que irse primero, porque no se puede jugar con cuatro atacantes”.

